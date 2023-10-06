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Италия
06 октября 2023, 19:24 |
213
0

Интер близок к продлению контракта с ключевым игроком

Федерико Димарко получит повышение зарплаты

06 октября 2023, 19:24 |
213
0
Интер близок к продлению контракта с ключевым игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Димарко

Миланский «Интер» близок к продлению контракта с одним из ключевых игроком команды, левым защитником Федерико Димарко. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Нынешнее соглашение с 25-летним игроком сборной Италии действует до лета 2026 года, новый контракт будет рассчитан до 2028 года. Димарко получит двукратное повышение зарплаты и будет зарабатывать 4 миллиона евро в год плюс бонусы.

В нынешнем сезоне на счету Димарко 1 гол и 3 ассиста в 8 матчах за «Интер» во всех турнирах. Трансферная стоимость итальянского защитника оценивается в 35 миллионов евро.

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Федерико Димарко Интер Милан продление контракта
Источник La Gazzetta dello Sport
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