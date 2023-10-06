Интер близок к продлению контракта с ключевым игроком

Миланский «Интер» близок к продлению контракта с одним из ключевых игроком команды, левым защитником Федерико Димарко. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Нынешнее соглашение с 25-летним игроком сборной Италии действует до лета 2026 года, новый контракт будет рассчитан до 2028 года. Димарко получит двукратное повышение зарплаты и будет зарабатывать 4 миллиона евро в год плюс бонусы.

В нынешнем сезоне на счету Димарко 1 гол и 3 ассиста в 8 матчах за «Интер» во всех турнирах. Трансферная стоимость итальянского защитника оценивается в 35 миллионов евро.