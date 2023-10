Мбаппе обошел Платини и вышел на 4-ю позицию по голам за Францию в истории

В матче 7-го тура квалификации Евро-2024 сборная Франции одержала победу над Нидерландами (2:1).

Форвард французской команды Килиан Мбаппе отметился дублем, забив на 7-й и 53-й минутах.

Теперь Килиан Мбаппе имеет 42 забитых мяча в 72 матчах за сборную Франции.

Он обошел Мишеля Платини (41 гол в 72 играх) и вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров триколор.

Больше забили только трое: Оливье Жиру (54), Тьерри Анри (51), Антуан Гризманн (44).

Лучшие бомбардиры сборной Франции за историю

⚽️ @KMbappe opens the scoring with a volley 🔥



🇳🇱 0-1 🇫🇷| #NEDFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/62OB0sFaVt