Английский футбольный клуб «Лутон Таун» официально объявил о подписании контракта с 32-летним полузащитником Андросом Таунсендом.

Контракт рассчитан до конца 2023 года. Игрок перешел в новую команду свободным агентом.

32-летний Таунсенд — воспитанник Тоттенхэма, за который в общей сложности сыграл 87 матчей, забил 9 голов, отдал 13 голевых передач. С 2016 по 2021 года Андрос провел в составе Кристал Пэлас 185 поединков, совершил 44 результативных действия.

Последним клубом Анроса был «Эвертон» (2021-2023), где он выступал вместе с украинцем Виталием Миколенко. Интересно, что именно гол Андерсона принес победу «Эвертона» в матче Кубка Англии 2021/22 против «Халл Сити», когда в составе «ирисок» дебютировал Миколенко.

Сейчас «Лутон Таун» занимает 17-е место в АПЛ 2023/24, находясь в одной строчке от зоны вылета.

The technique from Andros Townsend.



