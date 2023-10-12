ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ подписал экс-партнера Миколенко до конца 2023
Лутон Таун усилился опытным 32-летним Андросом Таунсендом
Английский футбольный клуб «Лутон Таун» официально объявил о подписании контракта с 32-летним полузащитником Андросом Таунсендом.
Контракт рассчитан до конца 2023 года. Игрок перешел в новую команду свободным агентом.
32-летний Таунсенд — воспитанник Тоттенхэма, за который в общей сложности сыграл 87 матчей, забил 9 голов, отдал 13 голевых передач. С 2016 по 2021 года Андрос провел в составе Кристал Пэлас 185 поединков, совершил 44 результативных действия.
Последним клубом Анроса был «Эвертон» (2021-2023), где он выступал вместе с украинцем Виталием Миколенко. Интересно, что именно гол Андерсона принес победу «Эвертона» в матче Кубка Англии 2021/22 против «Халл Сити», когда в составе «ирисок» дебютировал Миколенко.
Сейчас «Лутон Таун» занимает 17-е место в АПЛ 2023/24, находясь в одной строчке от зоны вылета.
Welcome @andros_townsend! ✍️— Luton Town FC (@LutonTown) October 11, 2023
The technique from Andros Townsend.— Premier League (@premierleague) October 11, 2023
Happy with your new signing, @LutonTown fans? 🟠 pic.twitter.com/9fAIHFZo4k
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