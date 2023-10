Женская Лига чемпионов. Разгромы от Аякса, Бенфики и Славии

11 октября состоялись матчи 2-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

Разгромы своим соперникам нанесли нидерландский «Аякс», португальская «Бенфика» и пражская «Славия».

Полтавская «Ворскла» проиграла итальянской «Роме» (0:3) первый матч 2-го раунда квалификации.

Ответные матчи пройдут через неделю, 18 октября. Победители пар попадут в групповой раунд ЛЧ.

Лига чемпионов среди женщин

Квалификация, 2-й раунд. Первые матчи, 11 октября

Все пары и результаты

