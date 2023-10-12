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Лига чемпионов
12 октября 2023, 00:10 | Обновлено 12 октября 2023, 00:35
47
0

Женская Лига чемпионов. Разгромы от Аякса, Бенфики и Славии

Полтавская «Ворскла» проиграла «Роме» первый матч 2-го раунда квалификации

12 октября 2023, 00:10 | Обновлено 12 октября 2023, 00:35
47
0
Женская Лига чемпионов. Разгромы от Аякса, Бенфики и Славии
УЕФА

11 октября состоялись матчи 2-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

Разгромы своим соперникам нанесли нидерландский «Аякс», португальская «Бенфика» и пражская «Славия».

Полтавская «Ворскла» проиграла итальянской «Роме» (0:3) первый матч 2-го раунда квалификации.

Ответные матчи пройдут через неделю, 18 октября. Победители пар попадут в групповой раунд ЛЧ.

Лига чемпионов среди женщин

Квалификация, 2-й раунд. Первые матчи, 11 октября

  • Рома (Италия) – Ворскла (Украина) – 3:0
  • Аполлон Лимасол (Кипр) – Бенфика (Португалия) – 0:7
  • Спартак Суботица (Сербия) – Русенгорд (Швеция) – 1:2
  • Славия Прага (Чехия) – Олимпия Клуж (Румыния) – 5:0
  • Хеккен (Швеция) – Твенте (Нидерланды) – 2:2
  • Реал Мадрид (Испания) – Волеренга (Норвегия) – 2:1
  • Цюрих (Швейцария) – Аякс (Нидерланды) – 0:6
  • Глазго Сити (Шотландия) – Бранн (Норвегия) – 0:4

Все пары и результаты

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Лига чемпионов по футболу среди женщин Рома Рим Ворскла Полтава Аполлон Лимасол Бенфика Спартак Суботица Русенгорд Славия Прага Хеккен Твенте Реал Мадрид Волеренга Цюрих Аякс Бранн
Источник Sport.ua
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