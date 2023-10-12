Женская Лига чемпионов. Разгромы от Аякса, Бенфики и Славии
Полтавская «Ворскла» проиграла «Роме» первый матч 2-го раунда квалификации
11 октября состоялись матчи 2-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.
Разгромы своим соперникам нанесли нидерландский «Аякс», португальская «Бенфика» и пражская «Славия».
Полтавская «Ворскла» проиграла итальянской «Роме» (0:3) первый матч 2-го раунда квалификации.
Ответные матчи пройдут через неделю, 18 октября. Победители пар попадут в групповой раунд ЛЧ.
Лига чемпионов среди женщин
Квалификация, 2-й раунд. Первые матчи, 11 октября
- Рома (Италия) – Ворскла (Украина) – 3:0
- Аполлон Лимасол (Кипр) – Бенфика (Португалия) – 0:7
- Спартак Суботица (Сербия) – Русенгорд (Швеция) – 1:2
- Славия Прага (Чехия) – Олимпия Клуж (Румыния) – 5:0
- Хеккен (Швеция) – Твенте (Нидерланды) – 2:2
- Реал Мадрид (Испания) – Волеренга (Норвегия) – 2:1
- Цюрих (Швейцария) – Аякс (Нидерланды) – 0:6
- Глазго Сити (Шотландия) – Бранн (Норвегия) – 0:4
Все пары и результаты
First legs: complete ✅— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) October 11, 2023
Check out the round up of today's matches 👇#UWCL
😮💨 What a thrilling evening of #UWCL action... and we go again tomorrow 👊— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) October 10, 2023
Find the round-up of today's matches 👇#UWCL
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей был прооперирован в Барселоне
Артем – на 3-м месте по размеру заработной платы в испанском клубе