Украина. Премьер лига29 января 2025, 17:10 | Обновлено 29 января 2025, 17:13
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Ворскла проявляет интерес к двум латиноамериканцам
Переговоры вышли на финишную прямую
29 января 2025, 17:10 | Обновлено 29 января 2025, 17:13
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Как стало известно Sport.ua уже в ближайшее время в расположении Ворсклы на сборе в Турции могут появиться два латиноамериканца: защитник из Коста-Рики и нападающий из Боливии.
По имеющейся информации оба выступают за сборные своих стран и переговоры полтавчан с представителями этих игроков вышли на финишную прямую.
Сейчас Ворскла занимает 12 место в чемпионате УПЛ, набрав 16 очков и в 18 туре сыграет 23 февраля в Киеве с Оболонью.
Ранее мы сообщали, что стало известно, на каких условиях Ворскла арендовала Крупского у Металлиста 1925.
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