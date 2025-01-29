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Украина. Премьер лига
29 января 2025, 17:10 | Обновлено 29 января 2025, 17:13
98
0

Ворскла проявляет интерес к двум латиноамериканцам

Переговоры вышли на финишную прямую

29 января 2025, 17:10 | Обновлено 29 января 2025, 17:13
98
0
Ворскла проявляет интерес к двум латиноамериканцам
ФК Ворскла Полтава

Как стало известно Sport.ua уже в ближайшее время в расположении Ворсклы на сборе в Турции могут появиться два латиноамериканца: защитник из Коста-Рики и нападающий из Боливии.

По имеющейся информации оба выступают за сборные своих стран и переговоры полтавчан с представителями этих игроков вышли на финишную прямую.

Сейчас Ворскла занимает 12 место в чемпионате УПЛ, набрав 16 очков и в 18 туре сыграет 23 февраля в Киеве с Оболонью.

Ранее мы сообщали, что стало известно, на каких условиях Ворскла арендовала Крупского у Металлиста 1925.

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инсайд Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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