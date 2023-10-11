Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Женская Лига чемпионов. Париж и Вольфсбург устроили боевой триллер
Лига чемпионов
11 октября 2023, 02:23 | Обновлено 11 октября 2023, 02:55
63
0

Женская Лига чемпионов. Париж и Вольфсбург устроили боевой триллер

В другом поединке миром разошлись Ман Юнайтед и французский ПСЖ

11 октября 2023, 02:23 | Обновлено 11 октября 2023, 02:55
63
0
Женская Лига чемпионов. Париж и Вольфсбург устроили боевой триллер
ФК Вольфсбург

10 октября состоялись 4 матча квалификации женской Лиги чемпионов.

Париж и Вольфсбург устроили триллер и завершили матч боевой ничьей (3:3), отложив определение победителя на ответную игру.

В другом напряженном поединке миром разошлись Ман Юнайтед и французский ПСЖ (1:1).

Криворожский Кривбасс 11 октября проведет первый матч против итальянской команды «Рома».

Победители пар попадут в групповой раунд ЛЧ.

Лига чемпионов среди женщин

Квалификация, 2-й раунд. Первые матчи, 10 октября

Париж (Франция) – Вольфсбург (Германия) – 3:3

Голы: Тине, 8, Бурдье, 16, Дюфур, 44 – Эндеманн, 4, Попп, 30, 73.

Айнтрахт Франкфурт (Германия) – Спарта Прага (Чехия) – 5:0

Голы: Аньйоми, 6, Фрайганг, 14 (пен), 76, 77, Ройтелер, 58.

Валюр (Исландия) – Санкт-Пельтен (Австрия) – 0:4

Голы: Маттнер-Трембло, 13, Шумахер, 53, Мадль, 59, 63.

Манчестер Юнайтед (Англия) – ПСЖ (Франция) – 1:1

Голы: Малард, 70 – Шавинга, 54.

Все пары и результаты

По теме:
Гарри НЕВИЛЛ: «Не думаю, что МЮ закончит сезон в топ-5 АПЛ»
ХОСЕЛУ: «Реал – это клуб моей жизни, хотел бы остаться здесь»
Манчестер Юнайтед хочет продать Санчо за 50 миллионов фунтов
Лига чемпионов по футболу среди женщин Париж Вольфсбург Айнтрахт Франкфурт Спарта Прага Валюр Санкт-Пельтен Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - ПСЖ ПСЖ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Футбол | 10 октября 2023, 10:35 32
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии

Нынешний президент организации научился приводить всех к выбору без выбора…

Леннокс Льюис назвал лучшего бойца, с которым когда-либо выходил на ринг
Бокс | 10 октября 2023, 15:05 13
Леннокс Льюис назвал лучшего бойца, с которым когда-либо выходил на ринг
Леннокс Льюис назвал лучшего бойца, с которым когда-либо выходил на ринг

Британец уверен, что это был Эвандер Холифилд

ВИДЕО. Ребров начал теоретические занятия. Сборная готовится к македонцам
Футбол | 11.10.2023, 00:59
ВИДЕО. Ребров начал теоретические занятия. Сборная готовится к македонцам
ВИДЕО. Ребров начал теоретические занятия. Сборная готовится к македонцам
Президент ФСК Мариуполь: «В прошлом году у нас зарплата была 8-12 тысяч»
Футбол | 10.10.2023, 20:49
Президент ФСК Мариуполь: «В прошлом году у нас зарплата была 8-12 тысяч»
Президент ФСК Мариуполь: «В прошлом году у нас зарплата была 8-12 тысяч»
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Футбол | 10.10.2023, 21:37
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ракета остается на вершине. Ронни О'Салливан удачно стартовал в Китае
Ракета остается на вершине. Ронни О'Салливан удачно стартовал в Китае
10.10.2023, 00:59 1
Снукер
«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
10.10.2023, 15:50 29
Футбол
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
09.10.2023, 07:00 3
Теннис
Экс-игрок Челси: «Подписав Онана, МЮ совершил большую ошибку»
Экс-игрок Челси: «Подписав Онана, МЮ совершил большую ошибку»
09.10.2023, 22:52 1
Футбол
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
09.10.2023, 19:35 4
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
10.10.2023, 13:09 12
Футбол
Минус травмированный лаки-лузер. Цуренко обыграла россиянку в Чжэнчжоу
Минус травмированный лаки-лузер. Цуренко обыграла россиянку в Чжэнчжоу
09.10.2023, 15:07 5
Теннис
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
10.10.2023, 20:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем