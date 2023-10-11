Женская Лига чемпионов. Париж и Вольфсбург устроили боевой триллер
В другом поединке миром разошлись Ман Юнайтед и французский ПСЖ
10 октября состоялись 4 матча квалификации женской Лиги чемпионов.
Париж и Вольфсбург устроили триллер и завершили матч боевой ничьей (3:3), отложив определение победителя на ответную игру.
В другом напряженном поединке миром разошлись Ман Юнайтед и французский ПСЖ (1:1).
Криворожский Кривбасс 11 октября проведет первый матч против итальянской команды «Рома».
Победители пар попадут в групповой раунд ЛЧ.
Лига чемпионов среди женщин
Квалификация, 2-й раунд. Первые матчи, 10 октября
Париж (Франция) – Вольфсбург (Германия) – 3:3
Голы: Тине, 8, Бурдье, 16, Дюфур, 44 – Эндеманн, 4, Попп, 30, 73.
Айнтрахт Франкфурт (Германия) – Спарта Прага (Чехия) – 5:0
Голы: Аньйоми, 6, Фрайганг, 14 (пен), 76, 77, Ройтелер, 58.
Валюр (Исландия) – Санкт-Пельтен (Австрия) – 0:4
Голы: Маттнер-Трембло, 13, Шумахер, 53, Мадль, 59, 63.
Манчестер Юнайтед (Англия) – ПСЖ (Франция) – 1:1
Голы: Малард, 70 – Шавинга, 54.
Все пары и результаты
📸 2nd Round | @UWCL | 1st Leg | 3-3— VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) October 10, 2023
🥅 Goals:
Vivien Endemann (4') ⚽️
Alex Popp (30', 73') ⚽️⚽️#UWCL #VfLWolfsburg pic.twitter.com/gxfqOYtbOf
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