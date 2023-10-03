«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Синие» в лондонском дерби обыграли «Фулхэм» со счетом 2:0
2 октября состоялся матч 7-го тура АПЛ между клубами «Фулхэм» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «синих».
Счет в матче на 18-й минуте открыл украинский вингер Михаил Мудрик. Для украинца этот мяч стал первым за «пенсионеров» в официальных поединках.
Мудрик впервые отличился в АПЛ с января, когда присоединился к «Челси» из «Шахтера».
К сожалению, сыграть больше тайма у Михаила не получилось. После первой 45-минутки Мудрик был заменен на Яна Матсена. Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сообщил, что Михаил почувствовал дискомфорт в бедре. Наставник выразил надежду, что повреждение незначительно и украинец сможет сыграть в следующем матче «Челси».
После завершения поединка фанаты «Челси» очень радовались за Михаила. Некоторые пользователи Twitter даже подшутили, что у Мудрика в октябре больше голов, чем у «Арсенала» («канониры еще не играли в этом месяце). Однако нельзя было не вспомнить, что Мудрик считался одним из самых худших трансферов лондонцев:
Kogei: «У нас забрали как будто два сезона, чтобы увидеть, как забил Мудрик».
Kevin Ajenodi: «Я так счастлив, что Мудрик забил».
Reece×Enzo Era: «Стерлинг – бездельник. Мудрик должен стабильно выходит в основе, тем более он уже забил».
Badrix76: «Мы празднуем гол Мудрика так, как будто цена, которую мы за него отдали, того стоила».
oooh: «Гол Миши – это все прекрасное, что было прошлой ночью. Мы все хотели, чтобы он получил аплодисменты».
Tîmhâzârd: «4 старта подряд, и теперь он выглядит как монстр, которого мы все хотим видеть. Мудрик должен выйти в стартовом составе и против Бернли».
Nevamore: «Я счастлив за Мудрика. Ура!»
KasajjaAndrew3: «Новый спонсор, первый гол Мудрика, возвращение на победный путь – это мой клуб. Доброе утро, семья».
New shirt sponsor, first mudryk goal, back to winning ways ✊✊that's my club. Good morning family pic.twitter.com/ATWa4RSFo9— Your Car Guy (@KasajjaAndrew3) October 3, 2023
Hayasaka Ai: «Мудрик должен стать нашим вторым страйкером. У него явно есть голевое чутье».
badboy_jerry: «АПЛ не готова к Мудрику».
AlexGoldberg_: «Все в этом удивительно. Пас Леви, прием мяча на грудь от Мудрика, финиш, празднование на коленях, Энцо и Кайседо вместе празднуют на заднем плане и т. д.»
chapo: «Больше голов, чем у Арсенала в этом месяце».
Royalgurly1: «Я так рада за Мудрика, он уже выглядел как пустая трата денег... Поздравляю, Челси, это были какие-то американские горки».
ВИДЕО. Первый гол Мудрика за Челси в официальных матчах
Off the mark in style! 🔥 pic.twitter.com/tq5ArP8Qd2— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 2, 2023
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