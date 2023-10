«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика

2 октября состоялся матч 7-го тура АПЛ между клубами «Фулхэм» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «синих».

Счет в матче на 18-й минуте открыл украинский вингер Михаил Мудрик. Для украинца этот мяч стал первым за «пенсионеров» в официальных поединках.

Мудрик впервые отличился в АПЛ с января, когда присоединился к «Челси» из «Шахтера».

К сожалению, сыграть больше тайма у Михаила не получилось. После первой 45-минутки Мудрик был заменен на Яна Матсена. Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сообщил, что Михаил почувствовал дискомфорт в бедре. Наставник выразил надежду, что повреждение незначительно и украинец сможет сыграть в следующем матче «Челси».

После завершения поединка фанаты «Челси» очень радовались за Михаила. Некоторые пользователи Twitter даже подшутили, что у Мудрика в октябре больше голов, чем у «Арсенала» («канониры еще не играли в этом месяце). Однако нельзя было не вспомнить, что Мудрик считался одним из самых худших трансферов лондонцев:

Kogei: «У нас забрали как будто два сезона, чтобы увидеть, как забил Мудрик».

Kevin Ajenodi: «Я так счастлив, что Мудрик забил».

Reece×Enzo Era: «Стерлинг – бездельник. Мудрик должен стабильно выходит в основе, тем более он уже забил».

Badrix76: «Мы празднуем гол Мудрика так, как будто цена, которую мы за него отдали, того стоила».

oooh: «Гол Миши – это все прекрасное, что было прошлой ночью. Мы все хотели, чтобы он получил аплодисменты».

Tîmhâzârd: «4 старта подряд, и теперь он выглядит как монстр, которого мы все хотим видеть. Мудрик должен выйти в стартовом составе и против Бернли».

Nevamore: «Я счастлив за Мудрика. Ура!»

KasajjaAndrew3: «Новый спонсор, первый гол Мудрика, возвращение на победный путь – это мой клуб. Доброе утро, семья».

