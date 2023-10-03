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Англия
03 октября 2023, 08:20 | Обновлено 03 октября 2023, 08:23
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«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика

«Синие» в лондонском дерби обыграли «Фулхэм» со счетом 2:0

03 октября 2023, 08:20 | Обновлено 03 октября 2023, 08:23
1240
0
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

2 октября состоялся матч 7-го тура АПЛ между клубами «Фулхэм» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «синих».

Счет в матче на 18-й минуте открыл украинский вингер Михаил Мудрик. Для украинца этот мяч стал первым за «пенсионеров» в официальных поединках.

Мудрик впервые отличился в АПЛ с января, когда присоединился к «Челси» из «Шахтера».

К сожалению, сыграть больше тайма у Михаила не получилось. После первой 45-минутки Мудрик был заменен на Яна Матсена. Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сообщил, что Михаил почувствовал дискомфорт в бедре. Наставник выразил надежду, что повреждение незначительно и украинец сможет сыграть в следующем матче «Челси».

После завершения поединка фанаты «Челси» очень радовались за Михаила. Некоторые пользователи Twitter даже подшутили, что у Мудрика в октябре больше голов, чем у «Арсенала» («канониры еще не играли в этом месяце). Однако нельзя было не вспомнить, что Мудрик считался одним из самых худших трансферов лондонцев:

Kogei: «У нас забрали как будто два сезона, чтобы увидеть, как забил Мудрик».

Kevin Ajenodi: «Я так счастлив, что Мудрик забил».

Reece×Enzo Era: «Стерлинг – бездельник. Мудрик должен стабильно выходит в основе, тем более он уже забил».

Badrix76: «Мы празднуем гол Мудрика так, как будто цена, которую мы за него отдали, того стоила».

oooh: «Гол Миши – это все прекрасное, что было прошлой ночью. Мы все хотели, чтобы он получил аплодисменты».

Tîmhâzârd: «4 старта подряд, и теперь он выглядит как монстр, которого мы все хотим видеть. Мудрик должен выйти в стартовом составе и против Бернли».

Nevamore: «Я счастлив за Мудрика. Ура!»

KasajjaAndrew3: «Новый спонсор, первый гол Мудрика, возвращение на победный путь – это мой клуб. Доброе утро, семья».

Hayasaka Ai: «Мудрик должен стать нашим вторым страйкером. У него явно есть голевое чутье».

badboy_jerry: «АПЛ не готова к Мудрику».

AlexGoldberg_: «Все в этом удивительно. Пас Леви, прием мяча на грудь от Мудрика, финиш, празднование на коленях, Энцо и Кайседо вместе празднуют на заднем плане и т. д.»

chapo: «Больше голов, чем у Арсенала в этом месяце».

Royalgurly1: «Я так рада за Мудрика, он уже выглядел как пустая трата денег... Поздравляю, Челси, это были какие-то американские горки».

ВИДЕО. Первый гол Мудрика за Челси в официальных матчах

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Михаил Мудрик болельщики фанаты реакция болельщиков Челси Фулхэм Фулхэм - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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