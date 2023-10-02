Челси с голом Мудрика обыграл Фулхэм
«Пенсионеры» не испортили почин украинцу
В понедельник, 2 октября, в матче 7-го тура Английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби, в котором отношения выяснили «Фулхэм» и «Челси».
На 18-й минуте «синих» вперед вывел украинский полузащитник Михаил Мудрик, который забил свой первый гол в карьере за «Челси». Через 82 секунды после этого отличился Армандо Бройя.
2:0 – «синие» добились перевеса, который сохранили до финального свистка.
В таблице АПЛ «Челси» занимает 11-е место с 8 очками. «Фулхэм» идет на 13-й позиции, имея также 8 баллов. Лидирует «Ман Сити», у которого 18 очков.
АПЛ. 7-й тур
Фулхэм – Челси – 0:2
Голы: Мудрик, 18, Бройя, 19.
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