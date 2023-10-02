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Чемпионат Англии
Фулхэм
02.10.2023 22:00 – FT 0 : 2
Челси
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Англия
02 октября 2023, 23:59 | Обновлено 03 октября 2023, 00:31
1174
7

Челси с голом Мудрика обыграл Фулхэм

«Пенсионеры» не испортили почин украинцу

02 октября 2023, 23:59 | Обновлено 03 октября 2023, 00:31
1174
7
Челси с голом Мудрика обыграл Фулхэм
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 2 октября, в матче 7-го тура Английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби, в котором отношения выяснили «Фулхэм» и «Челси».

На 18-й минуте «синих» вперед вывел украинский полузащитник Михаил Мудрик, который забил свой первый гол в карьере за «Челси». Через 82 секунды после этого отличился Армандо Бройя.

2:0 – «синие» добились перевеса, который сохранили до финального свистка.

В таблице АПЛ «Челси» занимает 11-е место с 8 очками. «Фулхэм» идет на 13-й позиции, имея также 8 баллов. Лидирует «Ман Сити», у которого 18 очков.

АПЛ. 7-й тур

Фулхэм – Челси – 0:2

Голы: Мудрик, 18, Бройя, 19.

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Челси Фулхэм - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фулхэм Михаил Мудрик Армандо Бройя
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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vital
Переможний гол Мудрика це те що доктор прописав, як для команди, так і для українця
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+1
VollerStar
З почином Мурчик!
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+1
Первый Среди Равных
але отримав найнижчу оцінку в команді...
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+1
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SemenChu
Ну нарешті!
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+1
pol-55
Маурісіо його замінив т.я. знав що 2му таймі Фулхем буде тиснути,а в обороні він 0,за 1й тайм в захисті один такий сякий підкат і все.А з почином вітаєм, це добре для псіхстану.
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-1
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