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Чемпионат Англии
Фулхэм
02.10.2023 22:00 - : -
Челси
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Англия
30 сентября 2023, 15:54 | Обновлено 30 сентября 2023, 16:21
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Фулхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 2 октября в 22:00 по Киеву

30 сентября 2023, 15:54 | Обновлено 30 сентября 2023, 16:21
99
0
Фулхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

2 октября на «Крэйвен Коттедж» пройдет матч 7-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Фулхэм» встретится с «Челси». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Фулхэм

Клуб в этот сезон вступал с понятной целью: окончательно доказать, что он избавился от ярлыка футбольного лифта. Прошлый чемпионат получился безусловно удачным: наконец-то, поднявшись в Премьер-Лигу, не было угрозы вернуться назад, в Чемпионшип. Наоборот, дачники вплоть до весны были среди претендентов на еврокубки, а закончили в верхней части таблицы, 10-ми. И, безусловно, это заслуга наставника, Марку Силвы. Но сейчас начался пресловутый второй сезон, часто очень сложный для экс-новичка. Тем более что в Саудовскую Аравию уехал основной бомбардир, Митрович. Нужно признать откровенно: полноценно серба пока не заменили. Но за счет других козырей, в том числе толковой обороне, получилось достойно стартовать. В 6 первых поединках набрано по 2 победы (примечательно, что и Эвертон, и Лутон были обыграны 1:0) и ничьи. Еще и в Кубке Лиги выбили по пенальти Тоттенхэм. А потом прошли и Норвич, обыграв его 2:1.

Челси

Команда была, пожалуй, главным разочарованием прошлого сезона, особенно в соотношении между громадными расходами и мизерными результатами. И сейчас, уже можно говорить, ничего не меняется. Пока что и Маурисио Почеттино мало что дал аристократам, и, хотя аргентинец настаивает, что его подопечные хорошо играют, достаточно вспомнить как последние результаты (0:0 с Борнмутом при 0:1 с Ноттингем Форест и Астон Виллой), или то, что выиграли в 6 турах вообще только у скромного новичка, Лутона. И только в Кубке Лиги есть успехи: после прохода Уимблдона выбили 1:0 и крепкий Брайтон.

Статистика личных встреч

У Челси была прекрасная серия побед. Но в прошлом сезоне Фулхэм выигрывал дома и выдавал 0:0 на Стэмфорд Бридж.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары Челси. Но у него проблемы, особенно в нападении, так что ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,909).

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Фулхэм Челси Фулхэм - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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