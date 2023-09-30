2 октября на «Крэйвен Коттедж» пройдет матч 7-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Фулхэм» встретится с «Челси». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Фулхэм

Клуб в этот сезон вступал с понятной целью: окончательно доказать, что он избавился от ярлыка футбольного лифта. Прошлый чемпионат получился безусловно удачным: наконец-то, поднявшись в Премьер-Лигу, не было угрозы вернуться назад, в Чемпионшип. Наоборот, дачники вплоть до весны были среди претендентов на еврокубки, а закончили в верхней части таблицы, 10-ми. И, безусловно, это заслуга наставника, Марку Силвы. Но сейчас начался пресловутый второй сезон, часто очень сложный для экс-новичка. Тем более что в Саудовскую Аравию уехал основной бомбардир, Митрович. Нужно признать откровенно: полноценно серба пока не заменили. Но за счет других козырей, в том числе толковой обороне, получилось достойно стартовать. В 6 первых поединках набрано по 2 победы (примечательно, что и Эвертон, и Лутон были обыграны 1:0) и ничьи. Еще и в Кубке Лиги выбили по пенальти Тоттенхэм. А потом прошли и Норвич, обыграв его 2:1.

Челси

Команда была, пожалуй, главным разочарованием прошлого сезона, особенно в соотношении между громадными расходами и мизерными результатами. И сейчас, уже можно говорить, ничего не меняется. Пока что и Маурисио Почеттино мало что дал аристократам, и, хотя аргентинец настаивает, что его подопечные хорошо играют, достаточно вспомнить как последние результаты (0:0 с Борнмутом при 0:1 с Ноттингем Форест и Астон Виллой), или то, что выиграли в 6 турах вообще только у скромного новичка, Лутона. И только в Кубке Лиги есть успехи: после прохода Уимблдона выбили 1:0 и крепкий Брайтон.

Статистика личных встреч

У Челси была прекрасная серия побед. Но в прошлом сезоне Фулхэм выигрывал дома и выдавал 0:0 на Стэмфорд Бридж.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары Челси. Но у него проблемы, особенно в нападении, так что ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,909).