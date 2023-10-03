Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фулхэм – Челси – 0:2. Гол Мудрика. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Фулхэм
02.10.2023 22:00 – FT 0 : 2
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 октября 2023, 01:20 | Обновлено 03 октября 2023, 01:31
493
0

Фулхэм – Челси – 0:2. Гол Мудрика. Видео голов и обзор матча

Кроме украинца, забил Армандо Броя

03 октября 2023, 01:20 | Обновлено 03 октября 2023, 01:31
493
0
Фулхэм – Челси – 0:2. Гол Мудрика. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 7 тура Английской Премьер-лиги, в котором отношения выясняли лондонские «Фулхэм» и «Челси». Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу «аристократов».

Первый гол за Челси забил Михаил Мудрик на 18 минуте, когда реализовал выход на ворота после заброса Колвилла.

Буквально через полторы минуты после этого Армандо Броя удвоил счет.

Больше в матче голов не забивали. После этой победы «Челси» находится на 11 месте в турнирной таблице.

Английская Премьер-лига. 7 тур.

Фухгэм – Челси – 0:2.

Голы: Мудрик, 18, Броя, 19.

События матча

19’
ГОЛ ! Мяч забил Армандо Броя (Челси).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Челси).
По теме:
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ПОЧЕТТИНО – о голе Мудрика: «Для игроков нападения очень важно забить»
Мудрик получил травму в матче с Фулхэмом
Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Фулхэм - Челси видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Футбол | 02 октября 2023, 21:10 6
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК

Саудовская команда отказалась играть против «Сепахана» во 2-м туре группы С

Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Футбол | 02 октября 2023, 19:30 23
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс

Внизу турнирной таблицы находятся «Верес», «Заря» и «Минай»

Фиорентина разгромила Кальяри. Фиалки вошли в топ-5 Серии A
Футбол | 03.10.2023, 00:10
Фиорентина разгромила Кальяри. Фиалки вошли в топ-5 Серии A
Фиорентина разгромила Кальяри. Фиалки вошли в топ-5 Серии A
Юрий МАКСИМОВ: «Главное, что мы победили»
Футбол | 02.10.2023, 20:12
Юрий МАКСИМОВ: «Главное, что мы победили»
Юрий МАКСИМОВ: «Главное, что мы победили»
Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
Бокс | 02.10.2023, 11:59
Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
02.10.2023, 22:22 30
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
02.10.2023, 15:02 22
Футбол
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
01.10.2023, 01:20 5
Футбол
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
01.10.2023, 10:50 16
Футбол
ФОТО. Верон женился во второй раз – на девушке, которая моложе на 19 лет
ФОТО. Верон женился во второй раз – на девушке, которая моложе на 19 лет
01.10.2023, 13:36 5
Футбол
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
01.10.2023, 11:12
Бокс
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
02.10.2023, 12:44
Футбол
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
01.10.2023, 00:45 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем