Фулхэм – Челси – 0:2. Гол Мудрика. Видео голов и обзор матча
Кроме украинца, забил Армандо Броя
Состоялся матч 7 тура Английской Премьер-лиги, в котором отношения выясняли лондонские «Фулхэм» и «Челси». Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу «аристократов».
Первый гол за Челси забил Михаил Мудрик на 18 минуте, когда реализовал выход на ворота после заброса Колвилла.
Буквально через полторы минуты после этого Армандо Броя удвоил счет.
Больше в матче голов не забивали. После этой победы «Челси» находится на 11 месте в турнирной таблице.
Английская Премьер-лига. 7 тур.
Фухгэм – Челси – 0:2.
Голы: Мудрик, 18, Броя, 19.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Саудовская команда отказалась играть против «Сепахана» во 2-м туре группы С
Внизу турнирной таблицы находятся «Верес», «Заря» и «Минай»