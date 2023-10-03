Фулхэм – Челси – 0:2. Гол Мудрика. Видео голов и обзор матча

Состоялся матч 7 тура Английской Премьер-лиги, в котором отношения выясняли лондонские «Фулхэм» и «Челси». Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу «аристократов».

Первый гол за Челси забил Михаил Мудрик на 18 минуте, когда реализовал выход на ворота после заброса Колвилла.

Буквально через полторы минуты после этого Армандо Броя удвоил счет.

Больше в матче голов не забивали. После этой победы «Челси» находится на 11 месте в турнирной таблице.

Английская Премьер-лига. 7 тур.

Фухгэм – Челси – 0:2.

Голы: Мудрик, 18, Броя, 19.