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Англия
02 октября 2023, 22:22 | Обновлено 02 октября 2023, 22:51
10553
21

Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси

Украинец отличился в игре против «Фулхэма»

02 октября 2023, 22:22 | Обновлено 02 октября 2023, 22:51
10553
21
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский полузащитник Михаил Мудрик в матче 7-го тура Английской Премьер-лиги «Фулхэм» – «Челси», который проходит в эти минуты в Лондоне, смог отметиться голом.

Мудрик поразил ворота «дачников» на 18-й минуте. Ассистировал украинцу Леви Колуилл.

Видео гола Мудрика

Этот гол стал для Михаила Мудрика первым за «Челси», в ряды которого он влился в январе этого года. За «синих» в чемпионате Англии украинец провел до этого 20 матчей, отметился в них двумя ассистами.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 21
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an52
Пропоную редакторам повністю перенести весь контент в телеграм, а на сайті залишити лише заголовки. А може й взагалі сайт закрити
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+9
Показать Скрыть 2 ответа
Владислав Рейский
задрали с телегой!
хай бы теперь еще за сбу осенью забил
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+7
Darkness1984
Нарешті!!! Дуже радий за Мишка.. це додасть впевненості!!! Та і гол класний 
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+6
Octopus
Классный гол!
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+6
Вася Пупкин
А на другий тайм чогось не випустив його почетіно(
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+3
Микола Захарченко
Мишко прогресує під керівництвом Почеттіно , треба й далі працювати і голи прийдуть !
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+3
KIEWADIM
Много брака, очень. С голом поздравляю
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Vitason
Минут двадцать,мог бы дать ещё Мудрыку во втором тайме, что-то этот двадцатый вообще стоит не двигается 
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+2
Serhii P.
заміна Мудрика у перерві виглядає дивною. Він непогано відпрацьовував і в нападі, і в захисті
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+2
Vitason
Гол непоганий,але видно нервує і робить помилки, було б гарно,якби закріпив ще одним для впевненості, шанси були і будуть ще хвилин 20 у нього є, щоб забити ще один,або віддати гольову, потрібно не зупинятися і далі грати гостріше і якісніше,нерви та невпевненість видно ,що заважають!!
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+2
tired
За перший гол повинен виставитись всій команді, навіть Кукурел'ї))
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+2
Yura Юрий
алелуя...спасибо Лева )))
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+1
Tasha19
Надіюсь гол додасть впевненості і холоднокровності, може перестане грати з такими нервами. І напередодні збірної, надіюсь причина заміни після перерви не травма.
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0
Кузя&Соня :3
А кто-то 31 заколотил...
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0
luceorius
 Молодець ! Нарешті наздогнав Зінченка.
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0
Vitason
Странное решение заменил, может хочет попробовать другую схему!?
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0
tired
Здається Мудрик розплакався в роздягальні. В такому стані грати не можна
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-6
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