Англия02 октября 2023, 22:22 | Обновлено 02 октября 2023, 22:51
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Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
Украинец отличился в игре против «Фулхэма»
02 октября 2023, 22:22 | Обновлено 02 октября 2023, 22:51
10553
21
Украинский полузащитник Михаил Мудрик в матче 7-го тура Английской Премьер-лиги «Фулхэм» – «Челси», который проходит в эти минуты в Лондоне, смог отметиться голом.
Мудрик поразил ворота «дачников» на 18-й минуте. Ассистировал украинцу Леви Колуилл.
Этот гол стал для Михаила Мудрика первым за «Челси», в ряды которого он влился в январе этого года. За «синих» в чемпионате Англии украинец провел до этого 20 матчей, отметился в них двумя ассистами.
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хай бы теперь еще за сбу осенью забил