Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси

Украинский полузащитник Михаил Мудрик в матче 7-го тура Английской Премьер-лиги «Фулхэм» – «Челси», который проходит в эти минуты в Лондоне, смог отметиться голом.

Мудрик поразил ворота «дачников» на 18-й минуте. Ассистировал украинцу Леви Колуилл.

Видео гола Мудрика

Этот гол стал для Михаила Мудрика первым за «Челси», в ряды которого он влился в январе этого года. За «синих» в чемпионате Англии украинец провел до этого 20 матчей, отметился в них двумя ассистами.