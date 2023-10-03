ПОЧЕТТИНО – о голе Мудрика: «Для игроков нападения очень важно забить»

В матче 7 тура Английской Премьер-лиги лондонский «Челси» на выезде победил «Фулхэм» со счетом 2:0, голы забивали Михаил Мудрик и Армандо Броя, причем для украинца гол стал первым за лондонцев.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал гол украинца на послематчевой пресс-конференции.

«Для игроков нападения очень важно забить гол. У Мудрика все было хорошо. Ему не повезло в перерыве, он почувствовал что-то в своем бедре, но, надеюсь, это не большая проблема, и он будет готов к выходным. Я очень рад за обоих забивших игроков.

Речь идет о зрелости, адаптации. Нужно понимать, что всем молодым людям нужно время, чтобы освоиться.

Это было огромное изменение для него, когда он приехал сюда. Когда ты приходишь в команду, нелегко освоиться, потому что, честно говоря, слишком много молодых игроков прибыло.

Им нужно что-то добавить в команду, чтобы построить что-то важное, что трудно, но речь идет о терпении, о доверии к этим ребятам.

Это огромная работа, это шаг за шагом, очень короткие шаги. Иногда у людей нет терпения, но у нас есть это терпение. Даже когда мы не побеждали, мы сохраняли спокойствие и позитив», – сказал Почеттино.