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Чемпионат Англии
Фулхэм
02.10.2023 22:00 – 79 0 : 2
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 октября 2023, 22:00 | Обновлено 02 октября 2023, 22:43
4839
17

Фулхэм – Челси. Мудрик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 2 октября в 22:00 по Киеву

02 октября 2023, 22:00 | Обновлено 02 октября 2023, 22:43
4839
17
Фулхэм – Челси. Мудрик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

2 октября состоится матч 7-го тура АПЛ между клубами «Фулхэм» и «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.

Фулхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Фулхэм – Челси
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Фулхэм Челси Фулхэм - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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Комментарии 17
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Viktor Shuper
не вірю! є перший гол! може, далі психологічно легше буде!
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+5
Dfuu
Ну нарешті.
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+3
fedd1979
Блін, ну тормоз... був би залізний другий гол, якби не залишив своє місце, коли пішов пас на його фланг вважай на порожні ворота. Яка муха його понесла в центр воротарської, де вже був інший футболіст "Челсі"?
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+2
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Remark
Міша, давай ще дві банки! Чекаємо перший хет-трік!
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+2
Gargantua
кажись Челси прорвало
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+2
Gargantua
Михайло первый!!!!
Ответить
+2
Болела
Це мабуть найкращий, найсолідніший тайм Челсі за два роки. З хорошими позиційними атаками і спокійно позаду.
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+1
samird
Є надія, що гол додасть впевненості. Але я б особливих свят поки не влаштовував - рано чи пізно він мав забити, чисто теоретично. Але сумніваюсь, що від Михайла чекали одного голу за два десятки ігор. Чекаємо на продовження бенкету. 
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0
Болела
Це якось дивно. Хоч він без травми?
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0
Mr Voevudskiy
Всё было норм, но физрук решил после 1 сразу заменить.. бред
Ответить
0
Микола Захарченко
Мішка прибавляє - перший гол є ! Може тепер буде більше впевненості в своїх діях ... 
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0
Remark
З почином, Міша!
Челсі уже 0:2.
Ответить
0
Mr Voevudskiy
Гейтеры, ну как вы там?)
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-5
Показать Скрыть 3 ответа
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