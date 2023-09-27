Егор ЯРМОЛЮК: «Научил игрока Брентфорда паре украинских слов»

Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк рассказал о переходе во взрослую команду английского клуба и дружбе с партнером Йоаном Висса.

– Этим летом Вас перевели в основную команду. Рассматривались ли другие варианты, скажем, аренда для большего игрового времени?

– Я тяжело работал и получил то, что имею, а потому очень доволен. Я сейчас в первой команде и очень хочу быть здесь. Дискуссий и мыслей об аренде не было. То, что я привлечен на каждой выезд, на каждый домашний матч попадаю в состав – это замечательный опыт для меня. Каждый матч жду свой дебют. Будем ждать: когда тренер решит, тогда и выйду.

– Вы тренировались со старшей командой и играли с ней на протяжении всей предсезонной подготовки. С какими игроками Вы ближе всего? Кто помог вам поселиться?

– Мне помогло то, что мы имели предсезонку в Америке. Во время сборов я имел возможность очень близко общаться с каждым игроком. Я со всеми общаюсь, со всеми имею связь. Все очень дружелюбны и здесь мы как одна семья. Имею пару близких друзей в команде, таких как Йоан Висса. Он уже даже знает несколько слов на украинском.

– Каким словам или фразам Вы его научили?

– «Привіт», «Як справи» и «Добре».