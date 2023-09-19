Нападающий Милана установил рекорд Юношеской лиги УЕФА

Нападающий итальянского «Милана» U-19 Франческо Камарда оформил дубль в матче Юношеской лиги УЕФА против «Ньюкасла» U-19. Итальянцу всего 15 лет, 6 месяцев и 9 дней.

Страйкер 2008 года рождения теперь является самым молодым итальянцем, который забивал гол в Юношеской лиге УЕФА. Напомним, в турнире принимают участие игроки младше 19 лет.

Франческо Камарда родился в Милане и является питомцем одноименного клуба. Его считают одним из главных итальянских талантов, поэтому с 2022 вызывают в разнообразные молодежные сборные Италии. За них он провел уже 18 матчей, отличившись 12-ю голами.