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Молодежные турниры
19 сентября 2023, 18:39 |
199
0

Нападающий Милана установил рекорд Юношеской лиги УЕФА

Франческо Камарда – самый молодой голеодор в истории Юношеской лиги УЕФА среди итальянцев

19 сентября 2023, 18:39 |
199
0
Нападающий Милана установил рекорд Юношеской лиги УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Камарда

Нападающий итальянского «Милана» U-19 Франческо Камарда оформил дубль в матче Юношеской лиги УЕФА против «Ньюкасла» U-19. Итальянцу всего 15 лет, 6 месяцев и 9 дней.

Страйкер 2008 года рождения теперь является самым молодым итальянцем, который забивал гол в Юношеской лиге УЕФА. Напомним, в турнире принимают участие игроки младше 19 лет.

Франческо Камарда родился в Милане и является питомцем одноименного клуба. Его считают одним из главных итальянских талантов, поэтому с 2022 вызывают в разнообразные молодежные сборные Италии. За них он провел уже 18 матчей, отличившись 12-ю голами.

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Милан U-19 Юношеская лига УЕФА рекорд
Источник Фабрицио Романо
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