Нападающий Милана установил рекорд Юношеской лиги УЕФА

Нападающий итальянского «Милана» U-19 Франческо Камарда оформил дубль в матче Юношеской лиги УЕФА против «Ньюкасла» U-19. Итальянцу всего 15 лет, 6 месяцев и 9 дней.

Страйкер 2008 года рождения теперь является самым молодым итальянцем, который забивал гол в Юношеской лиге УЕФА. Напомним, в турнире принимают участие игроки младше 19 лет.

Франческо Камарда родился в Милане и является питомцем одноименного клуба. Его считают одним из главных итальянских талантов, поэтому с 2022 вызывают в разнообразные молодежные сборные Италии. За них он провел уже 18 матчей, отличившись 12-ю голами.

Francesco Camarda scored a brace vs Newcastle U19s 🔴⚫️🇮🇹 #ACMilan



15 years, 6 months and 9 days…



AC Milan’s talent born in 2008 is the youngest Italian goalscorer in UEFA Youth League history. pic.twitter.com/wzKDBLozkp