Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Барти не собирается возвращаться в теннис
WTA
15 сентября 2023, 17:07 |
423
0

Барти не собирается возвращаться в теннис

У австралийки другие приоритеты в жизни

15 сентября 2023, 17:07 |
423
0
Барти не собирается возвращаться в теннис
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

27-летняя Эшли Барти завершила карьеру год назад в статусе первой ракетки мира, а в июле текущего года стала мамой. Австралийка заявила, что возвращаться в теннис не намерена:

«У меня нет времени тренироваться, готовиться. У меня осталось столько воспоминаний о том, что происходило на корте, но сейчас время создавать новые воспоминания. Я точно не вернусь в теннис. Возвращение Патрика [Рафтера] более вероятно, чем мое».

Патрик Рафтер – 50-летний австралийский экс-теннисист, который завершил карьеру 20 лет назад.

По теме:
Луческу признался, почему еще не завершает тренерскую карьеру
Экс-игрок Манчестер Сити и Барселоны завершил игровую карьеру
Легенда Интера готова завершить футбольную карьеру
Эшли Барти завершение карьеры
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА открыли дело против Петракова
Футбол | 15 сентября 2023, 07:15 8
В УЕФА открыли дело против Петракова
В УЕФА открыли дело против Петракова

Украинский тренер сборной Армении обвиняется в задержке начала матча команды

Италия и Польша встретятся в финале чемпионата Европы
Волейбол | 15 сентября 2023, 00:22 1
Италия и Польша встретятся в финале чемпионата Европы
Италия и Польша встретятся в финале чемпионата Европы

Во втором полуфинале итальянские волейболисты победили Францию со счетом 3:0

The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
Бокс | 14.09.2023, 21:06
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
Теннис | 15.09.2023, 17:32
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
Украина – Колумбия – 2:2. Крутых обыграл лидера соперников, подарив надежду
Теннис | 15.09.2023, 13:43
Украина – Колумбия – 2:2. Крутых обыграл лидера соперников, подарив надежду
Украина – Колумбия – 2:2. Крутых обыграл лидера соперников, подарив надежду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
14.09.2023, 09:44 10
Футбол
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
13.09.2023, 20:14 10
Теннис
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
14.09.2023, 16:58 5
Футбол
Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1
Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1
14.09.2023, 18:11 1
Футбол
Экс-нападающий Динамо подписал полноценный контракт с Металлистом
Экс-нападающий Динамо подписал полноценный контракт с Металлистом
13.09.2023, 21:27
Футбол
ВИДЕО. Назарий Русин в падении забил гол за Сандерленд
ВИДЕО. Назарий Русин в падении забил гол за Сандерленд
13.09.2023, 23:05 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
13.09.2023, 18:28 16
Футбол
В Финале четырех чемпионата Европы сыграют главные фавориты турнира
В Финале четырех чемпионата Европы сыграют главные фавориты турнира
13.09.2023, 17:12
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем