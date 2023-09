Барти не собирается возвращаться в теннис

27-летняя Эшли Барти завершила карьеру год назад в статусе первой ракетки мира, а в июле текущего года стала мамой. Австралийка заявила, что возвращаться в теннис не намерена:

«У меня нет времени тренироваться, готовиться. У меня осталось столько воспоминаний о том, что происходило на корте, но сейчас время создавать новые воспоминания. Я точно не вернусь в теннис. Возвращение Патрика [Рафтера] более вероятно, чем мое».

Патрик Рафтер – 50-летний австралийский экс-теннисист, который завершил карьеру 20 лет назад.

Ash Barty says Pat Rafter is more likely to make a comeback than she is:



“I don’t have the time. I don’t have the time to train, I don’t have the time to prepare, & I have so many great memories out on this court, & now I just get to create new memories. I’m certainly not coming… pic.twitter.com/lm3P5Rckdp