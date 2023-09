В поединке 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии клуб Аль-Вахда уверенно обыграл Дамак со счетом 4:2.

Победу хозяевам поля принес хет-трик нигерийского форварда Одиона Игало.

Аль-Вахда занимает 9-е место, набрав 9 очков из 18 возможных.

Чемпионат Саудовской Аравии

6-й тур, 14 сентября

Аль-Вахда – Дамак – 4:2

Голы: Игало, 17, 45+1 (пен), 52, Гудвин, 62 – Сисей, 36, Факихи, 83.

ВИДЕО. Хет-трик Игало принес победу его клубу в матче в Саудовской Аравии

Odion Ighalo bangs heart trick as Al Wahda Mecca def.4-2 Dhamak



