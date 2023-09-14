ВИДЕО. Гол Бензема принес Аль-Иттихаду победу и лидерство в чемпионате
Мяч француза оказался единственным в поединке против клуба «Аль-Ахдуд»
Гол Карима Бензема принес победу «Аль-Иттихаду» в матче 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Мяч французского форварда на 72-й минуте оказался единственным в матче против клуба «Аль-Ахдуд».
«Аль-Иттихад» вышел в лидеры чемпионата, набрав 15 очков из 18 возможных.
Бензема сыграл в текущем чемпионате 6 матчей и забил 3 гола, также он провел 3 мяча в 4 поединках Арабской лиги чемпионов.
Чемпионат Саудовской Аравии
6-й тур, 14 сентября
Аль-Ахдуд – Аль-Иттихад – 0:1
Гол: Бензема, 72 мин.
Турнирная таблица
ВИДЕО. ГОЛ! 0:1. Карим Бензема, 72 мин.
Karim Benzema scoring with his KNEE, wow man. pic.twitter.com/2yuVsyx2G0— WolfRMFC (@WolfRMFC) September 14, 2023
События матча
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