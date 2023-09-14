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  4. ВИДЕО. Гол Бензема принес Аль-Иттихаду победу и лидерство в чемпионате
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахдуд
14.09.2023 18:00 – FT 0 : 1
Аль-Иттихад
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Саудовская Аравия
14 сентября 2023, 20:23 | Обновлено 14 сентября 2023, 20:36
249
0

ВИДЕО. Гол Бензема принес Аль-Иттихаду победу и лидерство в чемпионате

Мяч француза оказался единственным в поединке против клуба «Аль-Ахдуд»

14 сентября 2023, 20:23 | Обновлено 14 сентября 2023, 20:36
249
0
ВИДЕО. Гол Бензема принес Аль-Иттихаду победу и лидерство в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Гол Карима Бензема принес победу «Аль-Иттихаду» в матче 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Мяч французского форварда на 72-й минуте оказался единственным в матче против клуба «Аль-Ахдуд».

«Аль-Иттихад» вышел в лидеры чемпионата, набрав 15 очков из 18 возможных.

Бензема сыграл в текущем чемпионате 6 матчей и забил 3 гола, также он провел 3 мяча в 4 поединках Арабской лиги чемпионов.

Чемпионат Саудовской Аравии

6-й тур, 14 сентября

Аль-Ахдуд – Аль-Иттихад – 0:1

Гол: Бензема, 72 мин.

Турнирная таблица

ВИДЕО. ГОЛ! 0:1. Карим Бензема, 72 мин.

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Иттихад).
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Источник Sport.ua
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