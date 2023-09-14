14 сентября на «Аль-Ахдуд Клуб Стэдиум» пройдет матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Ахдуд» встретится с «Аль-Иттихад». Старт поединка намечен на 18:00 по киевскому времени.

Аль-Ахдуд

Клуб за последние годы смог выдать несколько повышений кряду. Еще в 2018-м году этот проект играл на уровне саудовского 4-го сезона. Год назад вышло подняться в местную 2-ю лигу, и в ней с ходу взяли 3-е место - такого хватило для очередного промоушена. Понятно, что потолком чаяний для такого новичка будет побороться за выживание. Тем более что пока другие подписывают мега-звезд уровня Роналду и Бензема, тут вакансии легионеров заняты Кверквелией, Тэнасе, Бурке, Педросой, Тамером Мухаммедом, Паулу Витором, а главная звезда - воспитанник Барселоны Кольядо. Впрочем, несмотря на скепсис, коллектив успел начать выступления тут с выездной ничьей в Эр-Рияде с Аль-Шабабом, а в крайнем туре, после 3-х поражений, за счет гола Тавамбы справились с Аль-Риядом.

Аль-Иттихад

Команда в прошлом сезоне пошел иным путем, чем Аль-Наср - позвал не звезду на поле, а нового тренера, в лице Эшпириту Санту. И под руководством Нуну получилось вернуть себе наконец-то титул чемпиона Саудовской Аравии - 9-й в истории, и первый после 2009-го года. Понятно, что сейчас задача тигров в защите столь долгожданного золота. Да, не получилось подписать Серхио Рамоса или прикупить Салаха, хотя с Ливерпулем торговались отчаянно, до последнего. Но состав пополнили Бензема, Фабиньо, Нголо Канте, Жота Невеш и Луис Фелипе. Такой вариант клуба мощно стартовал, с 4-х побед кряду. Но перед паузой дома чемпион уступил - дома, Аль-Хилялю. Причем на перерыв уходили, ведя 3-1, но во 2-м тайме пропустили трижды.

Статистика личных встреч

Это будет первое противостояние между данными коллективами.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут упорной борьбы в этой паре. Дебютант принимает действующего чемпиона. Рекомендуем тут ставить на то, что поединок закончится победой гостей при форе -2,0 (коэффициент - 1,96).