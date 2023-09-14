Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Ахдуд – Аль-Иттихад. Прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Охдуд
14.09.2023 18:00 - : -
Аль-Иттихад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
14 сентября 2023, 10:29 |
211
2

Аль-Ахдуд – Аль-Иттихад. Прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 14 сентября в 18:00 по Киеву

14 сентября 2023, 10:29 |
211
2
Аль-Ахдуд – Аль-Иттихад. Прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии
ФК Аль-Иттихад

14 сентября на «Аль-Ахдуд Клуб Стэдиум» пройдет матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Ахдуд» встретится с «Аль-Иттихад». Старт поединка намечен на 18:00 по киевскому времени.

Аль-Ахдуд

Клуб за последние годы смог выдать несколько повышений кряду. Еще в 2018-м году этот проект играл на уровне саудовского 4-го сезона. Год назад вышло подняться в местную 2-ю лигу, и в ней с ходу взяли 3-е место - такого хватило для очередного промоушена. Понятно, что потолком чаяний для такого новичка будет побороться за выживание. Тем более что пока другие подписывают мега-звезд уровня Роналду и Бензема, тут вакансии легионеров заняты Кверквелией, Тэнасе, Бурке, Педросой, Тамером Мухаммедом, Паулу Витором, а главная звезда - воспитанник Барселоны Кольядо. Впрочем, несмотря на скепсис, коллектив успел начать выступления тут с выездной ничьей в Эр-Рияде с Аль-Шабабом, а в крайнем туре, после 3-х поражений, за счет гола Тавамбы справились с Аль-Риядом.

Аль-Иттихад

Команда в прошлом сезоне пошел иным путем, чем Аль-Наср - позвал не звезду на поле, а нового тренера, в лице Эшпириту Санту. И под руководством Нуну получилось вернуть себе наконец-то титул чемпиона Саудовской Аравии - 9-й в истории, и первый после 2009-го года. Понятно, что сейчас задача тигров в защите столь долгожданного золота. Да, не получилось подписать Серхио Рамоса или прикупить Салаха, хотя с Ливерпулем торговались отчаянно, до последнего. Но состав пополнили Бензема, Фабиньо, Нголо Канте, Жота Невеш и Луис Фелипе. Такой вариант клуба мощно стартовал, с 4-х побед кряду. Но перед паузой дома чемпион уступил - дома, Аль-Хилялю. Причем на перерыв уходили, ведя 3-1, но во 2-м тайме пропустили трижды.

Статистика личных встреч

Это будет первое противостояние между данными коллективами.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут упорной борьбы в этой паре. Дебютант принимает действующего чемпиона. Рекомендуем тут ставить на то, что поединок закончится победой гостей при форе -2,0 (коэффициент - 1,96).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Сантос – Крузейро. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии
Украина – Колумбия. Туманная возможность пройти в квалификацию Кубка Дэвиса
Мальта – Северная Македония. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Аль-Иттихад чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Юнайтед разрывает изнутри: клуб теряет статус и лицо
Футбол | 13 сентября 2023, 14:26 12
Манчестер Юнайтед разрывает изнутри: клуб теряет статус и лицо
Манчестер Юнайтед разрывает изнутри: клуб теряет статус и лицо

Рассказываем о проблемах манкунианцев за пределами поля

ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
Теннис | 13 сентября 2023, 20:14 5
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с

Меган Лаки живет счастливой жизнью

Глен ДЖОНСОН: «Мне жаль Мудрика»
Футбол | 13.09.2023, 19:09
Глен ДЖОНСОН: «Мне жаль Мудрика»
Глен ДЖОНСОН: «Мне жаль Мудрика»
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
Футбол | 14.09.2023, 09:44
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
ФОТО. Как Андрей Шевченко поддерживал сборную Украины на Сан-Сиро
Футбол | 14.09.2023, 09:32
ФОТО. Как Андрей Шевченко поддерживал сборную Украины на Сан-Сиро
ФОТО. Как Андрей Шевченко поддерживал сборную Украины на Сан-Сиро
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Багато помилок в тексті… найдіть вже редактора 
Ответить
0
Gargantua
я с детства болею за Аль Ахдуд, а жена симпатизирует Аль Иттихаду.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван Лев матча сборной Украины против Италии в квалификации Евро-2024
Назван Лев матча сборной Украины против Италии в квалификации Евро-2024
13.09.2023, 00:23 5
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
13.09.2023, 16:39
Волейбол
Скандал в матче Полесье – Оболонь. Комитет арбитров вынес решение
Скандал в матче Полесье – Оболонь. Комитет арбитров вынес решение
13.09.2023, 15:27 1
Футбол
РЕБРОВ: «Сложная группа. Если смотреть в таблицу, то у нас есть шансы»
РЕБРОВ: «Сложная группа. Если смотреть в таблицу, то у нас есть шансы»
13.09.2023, 00:35 40
Футбол
Ребров определил состав Украины на матч против Италии
Ребров определил состав Украины на матч против Италии
12.09.2023, 20:35 47
Футбол
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
12.09.2023, 17:25
Война
Обладатель Золотого мяча может возглавить сборную Германии
Обладатель Золотого мяча может возглавить сборную Германии
12.09.2023, 15:08
Футбол
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
12.09.2023, 23:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем