Жоау ФЕЛИКС: «Кубок Лиги чемпионов – наша цель»

Новичок каталонской «Барселоны» Жоау Феликс рассказал о реакции фанатов клуба на его переход и амбиции команды на сезон 2023/24:

Напомним, 23-летний Жоау Феликс перешел в «Барселону» из «Атлетико» в конце трансферного окна на правах аренды до конца сезона 2023/24.

João Félix: “I’m surprised as Barça fans welcomed me in fantastic way, maybe because they know that Barça was my dream since I was a kid”, told Sport 🇵🇹



“I’m ready to play on the left, I feel it’s where Xavi wants to use me”.



🏆 “Champions League? It’s a real target for us”. pic.twitter.com/eTAFxzn7Ov