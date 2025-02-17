Известный украинский клуб может вернуться в профессиональный футбол

Руководитель тренерского штаба ДЮФШ ФК «Львов» Олег Дулуб прокомментировал возможность возвращения этой команды в профессиональный украинский футбол:

– В конце марта 2024 года в СМИ уже появлялась информация, что ФК «Львов» может вернуться в профессиональный футбол. Ваш приход, кажется, тоже свидетельствует о серьезности намерений руководства академии. А говорили ли вы с Михайловым (руководитель академии – прим) о его планах по возвращению на футбольную карту Украины еще одного клуба из Львова?

– Мы эту тему с Михайловым не обсуждали. Пока я сосредоточен именно на помощи академии ФК «Львов». В долгосрочной перспективе, конечно, нужно ставить вопрос: «Что будет дальше?». Конечно, вся эта работа должна быть ориентирована на первую команду.

Предложение от другого клуба может поступить мне через неделю или через месяц, поэтому я стараюсь поскорее выполнить все задуманное без потери качества. Самое главное и сложное – это запустить процесс. Дальше уже можно давать консультации на расстоянии. Основное – донести до тренеров, как именно это должно работать, чтобы они могли самостоятельно двигаться дальше, – сообщил Дулуб.

Ранее сообщалось, что ФК «Львов» подписал договор с клубом Украинской Премьер-лиги.