Ингулец подписал соглашение о сотрудничестве с львовским клубом

Как стало известно Sport.ua, во второй части сезона молодежный состав Ингульца (U-19) домашние поединки будет проводить не в Петрово, а на львовском стадионе Сокол.

По имеющимся данным, это стало возможным после подписания договора о сотрудничестве между Ингульцом и ФК Львов, воспитанники которого и будут представлять в УПЛ команду из Кировоградской области.

Тренировать Ингулец (U-19) будут специалисты из Львова Игорь Илькив и Михаил Луцишин – известные в прошлом футболисты.

Кстати, когда Минай выступал в Премьер-лиге, то за его молодежный состав также выступали воспитанники ФК Львов и проводили закарпатцы свои домашние матчи также в столице Галичины.

Сейчас Ингулец (U-19) выступает во Львове в традиционном турнире, посвященном памяти заслуженного тренера Украины Эрнеста Юста, где на старте уступил второлиговому Руху-2 – 0:3.

Ранее мы сообщали, что экс-игрок Руха и Ингульца может продолжить карьеру в Первой-лиге.