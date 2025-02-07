Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец подписал соглашение о сотрудничестве с львовским клубом
Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 13:42 |
588
0

Ингулец подписал соглашение о сотрудничестве с львовским клубом

Петровчан в молодежном первенстве будет представлять другой клуб

07 февраля 2025, 13:42 |
588
0
Ингулец подписал соглашение о сотрудничестве с львовским клубом
ФК Ингулец

Как стало известно Sport.ua, во второй части сезона молодежный состав Ингульца (U-19) домашние поединки будет проводить не в Петрово, а на львовском стадионе Сокол.

По имеющимся данным, это стало возможным после подписания договора о сотрудничестве между Ингульцом и ФК Львов, воспитанники которого и будут представлять в УПЛ команду из Кировоградской области.

Тренировать Ингулец (U-19) будут специалисты из Львова Игорь Илькив и Михаил Луцишин – известные в прошлом футболисты.

Кстати, когда Минай выступал в Премьер-лиге, то за его молодежный состав также выступали воспитанники ФК Львов и проводили закарпатцы свои домашние матчи также в столице Галичины.

Сейчас Ингулец (U-19) выступает во Львове в традиционном турнире, посвященном памяти заслуженного тренера Украины Эрнеста Юста, где на старте уступил второлиговому Руху-2 – 0:3.

Ранее мы сообщали, что экс-игрок Руха и Ингульца может продолжить карьеру в Первой-лиге.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Богатый клуб Первой лиги подписал контракт с Черноморцем
«Хочу выиграть Лигу чемпионов». Назар Волошин – о новом контракте с Динамо
Клуб Второй лиги утвердил нового главного тренера
Ингулец Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Украины по футболу U-19 инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн большой бой в Манчестере Дерек Чисора – Отто Валлин
Бокс | 07 февраля 2025, 08:18 4
Где смотреть онлайн большой бой в Манчестере Дерек Чисора – Отто Валлин
Где смотреть онлайн большой бой в Манчестере Дерек Чисора – Отто Валлин

Большое боксерское шоу состоится 8 февраля

Манчестер Юнайтед – Лестер. Прогноз, анонс на матч 1/16 финала Кубка Англии
Футбол | 07 февраля 2025, 12:44 0
Манчестер Юнайтед – Лестер. Прогноз, анонс на матч 1/16 финала Кубка Англии
Манчестер Юнайтед – Лестер. Прогноз, анонс на матч 1/16 финала Кубка Англии

Поединок состоится 7 февраля в 22:00 по Киеву

«Без Артема света там не будет». Знаменитый экс-форвард – о Довбике
Футбол | 06.02.2025, 17:20
«Без Артема света там не будет». Знаменитый экс-форвард – о Довбике
«Без Артема света там не будет». Знаменитый экс-форвард – о Довбике
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Бокс | 07.02.2025, 08:24
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
Футбол | 06.02.2025, 17:50
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
05.02.2025, 11:38
Бокс
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
05.02.2025, 23:43 6
Футбол
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
06.02.2025, 09:59 32
Другие виды
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
06.02.2025, 20:49 93
Футбол
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
05.02.2025, 19:18 24
Футбол
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
06.02.2025, 07:50 17
Бокс
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
05.02.2025, 19:24 1
Другие виды
Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами
Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами
05.02.2025, 12:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем