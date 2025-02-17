Страсбург одержал вторую победу подряд, украинец сыграл несколько минут
Эдуард Соболь начал матч на скамейке запасных
16 февраля состоялся матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором встретились «Ланс» и «Страсбург». Гости одолели соперника со счетом 2:0.
В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, судьба встречи решилась во второй половине матча. На 72-й минуте защитник хозяев Мачадо получил вторую желтую и оставил своих партнеров в меньшинстве.
После этого удаления Дилан Баква и Эммануэль Эмега отличились голами и принесли «Страсбургу» победу. В составе гостей на 87-й минуте на поле вышел украинский защитник Эдуард Соболь.
«Ланс» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 33 балла. В активе «Страсбурга» также 33 очка, но клуб разместился на седьмой позиции по дополнительным показателям.
Французская Лига 1, 22-й тур. 15 февраля.
Ланс – Страсбург – 0:2
Голы: Баква, 81, Эмега, 90+6
Удаление: Мачадо, 72 (Ланс)
Видеообзор матча:
События матча
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