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Чемпионат Франции
Ланс
16.02.2025 18:15 – FT 0 : 2
Страсбург
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Франция
17 февраля 2025, 10:21 |
182
0

Страсбург одержал вторую победу подряд, украинец сыграл несколько минут

Эдуард Соболь начал матч на скамейке запасных

17 февраля 2025, 10:21 |
182
0
Страсбург одержал вторую победу подряд, украинец сыграл несколько минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Ланс – Страсбург

16 февраля состоялся матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором встретились «Ланс» и «Страсбург». Гости одолели соперника со счетом 2:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, судьба встречи решилась во второй половине матча. На 72-й минуте защитник хозяев Мачадо получил вторую желтую и оставил своих партнеров в меньшинстве.

После этого удаления Дилан Баква и Эммануэль Эмега отличились голами и принесли «Страсбургу» победу. В составе гостей на 87-й минуте на поле вышел украинский защитник Эдуард Соболь.

«Ланс» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 33 балла. В активе «Страсбурга» также 33 очка, но клуб разместился на седьмой позиции по дополнительным показателям.

Французская Лига 1, 22-й тур. 15 февраля.

Ланс – Страсбург – 0:2

Голы: Баква, 81, Эмега, 90+6

Удаление: Мачадо, 72 (Ланс)

Видеообзор матча:

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Эмануэль Эмегха (Страсбург).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Дилан Баква (Страсбург).
72’
Дейер Мачадо (Ланс) получает красную карточку.
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Страсбург Ланс Эдуард Соболь
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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