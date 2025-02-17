Черноморец: поздравление коуча и тренировка с группой новичков-легионеров
«Моряки» возобновили работу в Совиньоне
Завершив вечером накануне Дня влюбленных тренировочный сбор в Турции, одесский «Черноморец» транзитом через столицу Молдовы Кишинев вернулся домой.
Подопечные Александра Бабича получили возможность отдохнуть в течение двух выходных, а 16 февраля возобновили работу на клубной базе в Совиньоне. В воскресенье среди футболистов, которые провели тренировку на «святая святых» одесской команды, были трое иностранных легионеров, в которых на основании турецкого сбора оказался заинтересован тренерский штаб. Это 22-летний бразильский защитник Райан Карлос Сантос де Соуза, полузащитники – 18-летний панамец Анель Райс и 20-летний таджик Хусрав Тоиров.
Как стало известно Sport.ua, еще один иностранный игрок, 19-летний грузинский полузащитник Георгий Робакидзе из «ВИТ-Джорджии» должен прибыть в расположение «Черноморца» в понедельник.
16 февраля главный тренер «моряков» Александр Бабич отмечал свой 46-й День рождения. Перед началом тренировки команда поздравила именинника и сделала ему ценный подарок.
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