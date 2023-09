Ансу ФАТИ: «Я хочу провести великий сезон в Брайтоне»

Новый нападающий английского «Брайтона» Ансу Фати рассказал о своих ожиданиях и целях на сезон 2023/24:

Напомним, сезон 2023/24 20-летний Ансу Фати проведет в «Брайтоне», который арендовал его у «Барселоны» на 1 год без права выкупа. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 35 миллионов евро.

Ansu Fati: “I want to have a really great season at Brighton — fight for the team, try to qualify for Europe again like they did last year”. 🔵✨ #BHAFC



🇪🇺 “If we can qualify for the Champions League that would be even better…”, he added. pic.twitter.com/lcS8gK1OzU