Ансу ФАТИ: «Я хочу провести великий сезон в Брайтоне»

Новый нападающий английского «Брайтона» Ансу Фати рассказал о своих ожиданиях и целях на сезон 2023/24:

«Я хочу провести великий сезон в «Брайтоне». Бороться за команду, попытаться квалифицироваться в еврокубки, как они сделали в прошлом сезоне. Если мы сможем квалифицироваться в Лигу чемпионов, то это будет даже лучше».

Напомним, сезон 2023/24 20-летний Ансу Фати проведет в «Брайтоне», который арендовал его у «Барселоны» на 1 год без права выкупа. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 35 миллионов евро.