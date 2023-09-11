Ансу ФАТИ: «Я хочу провести великий сезон в Брайтоне»
Новичок «чаек» рассказал о своих амбициях на сезон 2023/24
Новый нападающий английского «Брайтона» Ансу Фати рассказал о своих ожиданиях и целях на сезон 2023/24:
«Я хочу провести великий сезон в «Брайтоне». Бороться за команду, попытаться квалифицироваться в еврокубки, как они сделали в прошлом сезоне. Если мы сможем квалифицироваться в Лигу чемпионов, то это будет даже лучше».
Напомним, сезон 2023/24 20-летний Ансу Фати проведет в «Брайтоне», который арендовал его у «Барселоны» на 1 год без права выкупа. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 35 миллионов евро.
Ansu Fati: “I want to have a really great season at Brighton — fight for the team, try to qualify for Europe again like they did last year”. 🔵✨ #BHAFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2023
🇪🇺 “If we can qualify for the Champions League that would be even better…”, he added. pic.twitter.com/lcS8gK1OzU
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