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  4. Ансу ФАТИ: «Я хочу провести великий сезон в Брайтоне»
Англия
11 сентября 2023, 12:25 |
509
2

Ансу ФАТИ: «Я хочу провести великий сезон в Брайтоне»

Новичок «чаек» рассказал о своих амбициях на сезон 2023/24

11 сентября 2023, 12:25 |
509
2
Ансу ФАТИ: «Я хочу провести великий сезон в Брайтоне»
ФК Брайтон. Ансу Фати

Новый нападающий английского «Брайтона» Ансу Фати рассказал о своих ожиданиях и целях на сезон 2023/24:

«Я хочу провести великий сезон в «Брайтоне». Бороться за команду, попытаться квалифицироваться в еврокубки, как они сделали в прошлом сезоне. Если мы сможем квалифицироваться в Лигу чемпионов, то это будет даже лучше».

Напомним, сезон 2023/24 20-летний Ансу Фати проведет в «Брайтоне», который арендовал его у «Барселоны» на 1 год без права выкупа. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 35 миллионов евро.

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Ансу Фати Брайтон Английская Премьер-лига Лига чемпионов
Источник Фабрицио Романо
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Перець
Хто чи що заважало проявити себе в Барселоні 
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umnuy2
им лохам за него два года назад 120 давали а они мечтали что это следующий Месси
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