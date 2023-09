Форвардом сборной Словении интересуются европейские топ-клубы

Форвардом сборной Словении Беньямином Шешко интересуются европейские топ-клубы, сообщает Фабрицио Романо.

Скауты клубов побывали на матче квалификации Евро-2024 против сборной Северной Ирландии, в котором 20-летний Шешко забил гол и сделал две результативные передачи.

В нынешнем сезоне Беньямин Шешко выступает за немецкий «РБ Лейпциг», в составе которого сыграл два матча и забил два гола.

Benjamin Šeško has been fantastic for Slovenia with two assists and one goal vs Northern Ireland yesterday — told it happened in front of scouts from 5 top European clubs ⭐️🇸🇮



Šeško has also scored his first two goals as RB Leipzig player last week. 🔛✨ pic.twitter.com/gLGvwf767Y