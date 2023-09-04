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US Open
04 сентября 2023, 20:55 | Обновлено 04 сентября 2023, 21:10
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2

Обидчица Свитолиной завершила выступления на US Open

Американка Пегула не вышла в 1/4 финала американского мейджора

04 сентября 2023, 20:55 | Обновлено 04 сентября 2023, 21:10
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Обидчица Свитолиной завершила выступления на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Американская теннисистка Джессика Пегула (№3 WTA) завершила свои выступления на Открытом чемпионате США.

В 1/8 финала Пегула после победы над украинской Элиной Свитолиной выяснила отношения с соотечественницей Мэдисон Киз (№17 WTA) и проиграла в двух сетах. Встреча представительниц США продолжалась 1 час 3 минуты.

В другом матче 1/8 финала чешка Маркета Вондроушова (№9 WTA) встречалась с Пейтон Стернс (№59 WTA) и выиграла в трех сетах за 2 часа 13 минут.

US Open. 1/8 финала

Мэдисон Киз (США, 17) – Джессика Пегула (США, 3) – 6:1, 6:3

Пейтон Стернс (США) – Маркета Вондроушова (Чехия, 9) – 7:6 (7:3), 3:6, 2:6

Маркета Вондроушова впервые сыграет в четвертьфинале US Open и, в целом, в третий раз на турнирах Grand Slam. Напомним, в этом году чешка выиграла титул на Уимблдоне.

Мэдисон Киз проведет десятый четвертьфинал на «мэйджорах», в том числе – третий на домашнем US Open. Шесть лет назад американка смогла дойти в Нью-Йорке до финала, в котором проиграла своей соотечественнице Слоан Стивенс.

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US Open 2023 Джессика Пегула Маркета Вондроушова Мэдисон Киз Пейтон Стернс
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Vitason
Пегула и со Свитолиной сыграла плохо, только Элина не смогла этим воспользоваться!!
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0
Stanislav Matusevych
Це читалося по попередній зустрічі Пегули. Бо якщо два стартові сети грати так, як позавчора і сьогодні, перша-ліпша Кіз відправить додому.
А Маркета молодець. Проти Кіз буде важко, але поборотися можна.
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