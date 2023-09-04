Обидчица Свитолиной завершила выступления на US Open

Американская теннисистка Джессика Пегула (№3 WTA) завершила свои выступления на Открытом чемпионате США.

В 1/8 финала Пегула после победы над украинской Элиной Свитолиной выяснила отношения с соотечественницей Мэдисон Киз (№17 WTA) и проиграла в двух сетах. Встреча представительниц США продолжалась 1 час 3 минуты.

В другом матче 1/8 финала чешка Маркета Вондроушова (№9 WTA) встречалась с Пейтон Стернс (№59 WTA) и выиграла в трех сетах за 2 часа 13 минут.

US Open. 1/8 финала

Мэдисон Киз (США, 17) – Джессика Пегула (США, 3) – 6:1, 6:3

Пейтон Стернс (США) – Маркета Вондроушова (Чехия, 9) – 7:6 (7:3), 3:6, 2:6

Маркета Вондроушова впервые сыграет в четвертьфинале US Open и, в целом, в третий раз на турнирах Grand Slam. Напомним, в этом году чешка выиграла титул на Уимблдоне.

Мэдисон Киз проведет десятый четвертьфинал на «мэйджорах», в том числе – третий на домашнем US Open. Шесть лет назад американка смогла дойти в Нью-Йорке до финала, в котором проиграла своей соотечественнице Слоан Стивенс.