ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал хавбека Манчестер Сити Палмера

«Челси» объявил о подписании контракта с полузащитником «Манчестер Сити» Коулом Палмером, за которого лондонский клуб отдал 40 миллионов фунтов.

21-летний игрок, который действует в центре поля и на правом фланге, подписал договор на 7 лет.

В нынешнем сезоне Палмер сыграл три матча и забил два гола, отличившись в матчах за Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии.

В минувшем сезоне у хавбека было 25 матчей, 1 гол и 1 результативная передача.

