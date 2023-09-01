ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал хавбека Манчестер Сити Палмера
Отдали 40 миллионов фунтов
«Челси» объявил о подписании контракта с полузащитником «Манчестер Сити» Коулом Палмером, за которого лондонский клуб отдал 40 миллионов фунтов.
21-летний игрок, который действует в центре поля и на правом фланге, подписал договор на 7 лет.
В нынешнем сезоне Палмер сыграл три матча и забил два гола, отличившись в матчах за Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии.
В минувшем сезоне у хавбека было 25 матчей, 1 гол и 1 результативная передача.
We had one last away kit post for you…— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2023
Welcome to Chelsea, Cole! 🔵 pic.twitter.com/wMBRhv0X4s
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Шахтера» – о жеребьевке основного турнира Лиги чемпионов
Киевляне не смогли выйти в групповой раунд Лиги конференций
А у МанСіті інша проблема. Палмер був бойовою одиницею у системі Пепа. Де Брюйне в 2023 вже не зіграє. І так гравців мало. Тому очікую в останній день трансферів, а це сьогодні, або Пакета, або Нуньєса. А може і ще більш топового гравця. Бо з наявною обоймою пройти сезон буде дуже важко.