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Англия
01 сентября 2023, 12:05 | Обновлено 01 сентября 2023, 12:13
246
1

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал хавбека Манчестер Сити Палмера

Отдали 40 миллионов фунтов

01 сентября 2023, 12:05 | Обновлено 01 сентября 2023, 12:13
246
1
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал хавбека Манчестер Сити Палмера
ФК Челси. Коул Палмер

«Челси» объявил о подписании контракта с полузащитником «Манчестер Сити» Коулом Палмером, за которого лондонский клуб отдал 40 миллионов фунтов.

21-летний игрок, который действует в центре поля и на правом фланге, подписал договор на 7 лет.

В нынешнем сезоне Палмер сыграл три матча и забил два гола, отличившись в матчах за Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии.

В минувшем сезоне у хавбека было 25 матчей, 1 гол и 1 результативная передача.

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Источник ФК Челси
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Комментарии 1
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Віталій Яценко
Челсі безумовно історія нічому не вчить. Склад був роздутий. Активно пораздавали всіх, попродавали тих, кого вийшло. І знову роздули склад. Біля 500 млн вже втиратили в це міжсезоння.
А у МанСіті інша проблема. Палмер був бойовою одиницею у системі Пепа. Де Брюйне в 2023 вже не зіграє. І так гравців мало. Тому очікую в останній день трансферів, а це сьогодні, або Пакета, або Нуньєса. А може і ще більш топового гравця. Бо з наявною обоймою пройти сезон буде дуже важко. 
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