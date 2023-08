ОФИЦИАЛЬНО. Ромелу Лукаку – игрок Ромы

«Рома» официально сообщила о подписании форварда «Челси» Ромелу Лукаку. 30-летний игрок сборной Бельгии перешел в римский клуб на правах годичной аренды.

По информации СМИ, «Рома» заплатит за аренду Лукаку 5 миллионов евро. Сам игрок за год в Риме заработает 7 миллионов евро.

Ранее Лукаку уже играл в Серии А за «Интер» в 2019 – 2021 и 2022 – 2023 годах. Суммарно на его счету 57 голов и 18 ассистов в 97 матчах чемпионата Италии. В 2021 году с «Интером» Лукаку завоевал чемпионство, а сам был признан лучшим игроком сезона.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Romelu Lukaku 🐺🇧🇪



The club is delighted to confirm the signing of the world-renowned Belgian forward!



In the meantime, the search for missing children around the world continues. 🙏

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/ILrHcAc5IJ