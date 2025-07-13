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Украина. Премьер лига
13 июля 2025, 17:32 | Обновлено 13 июля 2025, 17:33
1094
0

Вратарем из УПЛ заинтересовался клуб из топ-5 лиг, который сыграет в ЛЧ

Пока неизвестно, кому именно приглянулся Яков Кинарейкин

13 июля 2025, 17:32 | Обновлено 13 июля 2025, 17:33
1094
0
Вратарем из УПЛ заинтересовался клуб из топ-5 лиг, который сыграет в ЛЧ
Instagram. Яков Кинарейкин

Украинский вратарь Яков Кинарейкин может покинуть львовские «Карпаты» в летнее трансферное окно, сообщает издание Sportarena.

По информации источника, 21-летним футболистом интересуется неназванный европейский клуб, но известно, что это команда из топ-5 чемпионатов, которая в следующем сезоне будет участвовать в Лиге чемпионов.

Яков Кинарейкин в кампании 2024/25 провел 13 матчей за «Карпаты», пропустив 12 голов. В 5 поединках ему удалось сохранить ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» попытаются сохранить Якова Кинарейкина.

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Яков Кинарейкин Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Лига чемпионов
Дмитрий Вус Источник: Sportarena
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