Вратарем из УПЛ заинтересовался клуб из топ-5 лиг, который сыграет в ЛЧ

Украинский вратарь Яков Кинарейкин может покинуть львовские «Карпаты» в летнее трансферное окно, сообщает издание Sportarena.

По информации источника, 21-летним футболистом интересуется неназванный европейский клуб, но известно, что это команда из топ-5 чемпионатов, которая в следующем сезоне будет участвовать в Лиге чемпионов.

Яков Кинарейкин в кампании 2024/25 провел 13 матчей за «Карпаты», пропустив 12 голов. В 5 поединках ему удалось сохранить ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» попытаются сохранить Якова Кинарейкина.