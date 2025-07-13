Вратарем из УПЛ заинтересовался клуб из топ-5 лиг, который сыграет в ЛЧ
Пока неизвестно, кому именно приглянулся Яков Кинарейкин
Украинский вратарь Яков Кинарейкин может покинуть львовские «Карпаты» в летнее трансферное окно, сообщает издание Sportarena.
По информации источника, 21-летним футболистом интересуется неназванный европейский клуб, но известно, что это команда из топ-5 чемпионатов, которая в следующем сезоне будет участвовать в Лиге чемпионов.
Яков Кинарейкин в кампании 2024/25 провел 13 матчей за «Карпаты», пропустив 12 голов. В 5 поединках ему удалось сохранить ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 700 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что «Карпаты» попытаются сохранить Якова Кинарейкина.
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