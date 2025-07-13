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Испания
13 июля 2025, 18:30 | Обновлено 13 июля 2025, 18:36
461
0

Очень амбициозно. Ямаль обратился к фанатам Барселоны

Испанский вингер пообещал выиграть Лигу чемпионов

13 июля 2025, 18:30 | Обновлено 13 июля 2025, 18:36
461
0
Очень амбициозно. Ямаль обратился к фанатам Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль обратился к фанатам «Барселоны»:

«Болельщикам «Барсы» я хочу сказать, что в следующем сезоне… мы будем здесь, мы будем бороться и, несомненно, привезем домой титул Лиги чемпионов!».

Последний раз «Барселона» брала титул лиги чемпионов в 2015 году. тогда каталонский гранд в финале обыграл туринский «Ювентус» со счетом 3:1.

В прошедшем сезоне Ламин Ямаль провел 55 матчей на клубном уровне, в которых отличился 18 голами и 26 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Тебас пояснил, почему «Барселона» не подписала звезду сборной Испании.

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Ламин Ямаль Барселона Лига чемпионов
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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