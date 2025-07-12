Тебас пояснил, почему Барселона не подписала звезду сборной Испании

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объяснил, почему вингер национальной сборной Испании Нико Уильямс отказался переходить к расположению каталонской «Барселоны».

«Я читал, что Нико Уильямс просил гарантии по регистрации, и я не знаю точно, какими были условия, но Барселона не захотела предоставить такие гарантии.

Думаю, Барселона сейчас в похожей ситуации, как и в предыдущие сезоны, когда она подписывала игроков и ждала до последнего момента. Это может заставить некоторых звезд не рисковать и не попадать в неопределенные обстоятельства.

Я считаю, что Барселона хорошо понимает, что ей нужно делать, и если она примет правильное решение, то сможет подписать игроков», – сказал Тебас.

В прошлом сезоне 22-летний испанец забил 11 голов и отдал 7 передач в 45 матчах. Трансферная стоимость Нико по данным Transfermarkt составляет около 70 миллионов евро.