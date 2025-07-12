Ламин ЯМАЛЬ: «Теперь моя мечта наконец-то сбылась»

17-летний вингер сборной Испании и каталонского клуба «Барселона» Ламин Ямаль рассказал, что его мечта сбылась.

«Теперь моя мечта сбылась, к тому же за очень короткое время, я занимаюсь тем, что делает меня счастливым. Я играю в футбол в лучшем клубе мира, в «Барселоне», — сказал Ламин Ямаль.

Ранее «Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.