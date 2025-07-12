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  4. Ламин ЯМАЛЬ: «Теперь моя мечта наконец-то сбылась»
Испания
12 июля 2025, 00:57 |
152
0

Ламин ЯМАЛЬ: «Теперь моя мечта наконец-то сбылась»

Испанский вингер – об игре за «Барселону»

12 июля 2025, 00:57 |
152
0
Ламин ЯМАЛЬ: «Теперь моя мечта наконец-то сбылась»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

17-летний вингер сборной Испании и каталонского клуба «Барселона» Ламин Ямаль рассказал, что его мечта сбылась.

«Теперь моя мечта сбылась, к тому же за очень короткое время, я занимаюсь тем, что делает меня счастливым. Я играю в футбол в лучшем клубе мира, в «Барселоне», — сказал Ламин Ямаль.

Ранее «Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.

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Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Barca Universal
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