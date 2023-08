Романо: Матеус Нунес – игрок Манчестер Сити

Португальский полузащитник «Вулверхэмптона» Матеус Нунес вскоре перейдет в «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.



«Горожане» заплатят за 25-летнего хавбека 60 миллионов евро. В сделку вошел трансфер Томми Дойла из «Сити» в «Вулверхэмптон» за 5 миллионов фунтов. Также клуб из Манчестер получит 50% от следующей продажи своего 21-летнего центрального полузащитника.

Матеус Нунес пропустил последний матч чемпионата Англии через вторую желтую карточку, полученную в игре с «Брайтоном». Дисквалификация длилась 1 матч, значит он сразу сможет играть за «Манчестер Сити».

Matheus Nunes to Man City, here we go! Verbal agreement reached with Wolves, Matheus already on his way 🔵🇵🇹 #MCFC



🟠 Understand Tommy Doyle will join Wolves on £5m deal plus 50% sell on clause.



Final checks ongoing on payment terms and installments… then it will be signed. pic.twitter.com/IhMBqaL4Ws