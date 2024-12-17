ФОТО. Игроку Динамо подарили полный набор Сталкера. Суркис хвастается
Яна Суркис похвасталась новинкой мужа
Дочь президент киевского «Динамо» Игоря Суркиса – Яна Суркис – в своём телеграм-канале рассказала о нестандартном подарке, который получил её муж – игрок киевлян Кристиан Биловар.
Яна показала полный набор нашумевшей игры украинского производства «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Ultimate Edition».
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Кристиан является фанатом компьютерных игр, и поэтому с удовольствием принял этот подарок.
«Мужу подарили огромный набор новой игры))) ничего не понимаю, но очень прикольно все выглядит. Особенно какая-то аномалия», – написала Яна в своём телеграм-канале.
Сообщаем, что такой Сталкер-набор стоит больше 28 тысяч гривен.
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