ФОТО. Игроку Динамо подарили полный набор Сталкера. Суркис хвастается

Дочь президент киевского «Динамо» Игоря Суркиса – Яна Суркис – в своём телеграм-канале рассказала о нестандартном подарке, который получил её муж – игрок киевлян Кристиан Биловар.

Яна показала полный набор нашумевшей игры украинского производства «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Ultimate Edition».

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Кристиан является фанатом компьютерных игр, и поэтому с удовольствием принял этот подарок.

«Мужу подарили огромный набор новой игры))) ничего не понимаю, но очень прикольно все выглядит. Особенно какая-то аномалия», – написала Яна в своём телеграм-канале.

Сообщаем, что такой Сталкер-набор стоит больше 28 тысяч гривен.