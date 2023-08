Новый партнер для Довбика и Цыганкова. Жирона очень хочет игрока Барселоны

Испанская «Жирона» стремится подписать центрального защитника каталонской «Барселоны» Эрика Гарсию. Главный тренер «сине-гранатовых» Хави не хочет отпускать игрока, но «Жирона» сегодня будет давить.

Клуб из системы City Group видит в 22-летнем испанке потенциальную замену Санти Буэно, который скоро должен перейти в «Вулверхэмптон» за 10 миллионов евро. Кстати, Эрик Гарсия уже был частью City Group: с 2017 по 2021 он выступал за главный клуб корпорации – «Манчестер Сити».

Напомним, за испанскую «Жирону» играют два украинца: Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Girona are insisting to sign Eric García from Barcelona to replace Santi Bueno. Xavi wants to keep Eric at Barça — but Girona will insist again today. ⚪️🔴



🇺🇾 Santi Bueno will travel to UK soon in order to complete his move in excess of €10m to Wolves. pic.twitter.com/Z4unNBR0Bf