Бывший хавбек Вест Хэма перешел в Манчестер Сити

Бывший полузащитник «Вест Хэма» Джамал Баптист перешел в «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо.

19-летний Баптист пришел в «Манчестер Сити» свободным агентом, уже прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт.

Джамал Баптист — воспитанник «Вест Хэма», за первую команду которого сыграл два матча за два сезона. Также полузащитник сыграл в общей сложности 14 матчей и сделал две результативные передачи за юниорские сборные Англии.

Excl: Manchester City are on verge of agreeing deal to sign former West Ham centre back Jamal Baptiste, born in 2003 — here we go 🔵✨ #MCFC



Baptiste will join on free transfer, been told medical and contract signing soon.



City project’s to develop best youngsters in Europe. pic.twitter.com/OsN6eEeR0w