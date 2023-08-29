Бывший хавбек Вест Хэма перешел в Манчестер Сити

Бывший полузащитник «Вест Хэма» Джамал Баптист перешел в «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо.

19-летний Баптист пришел в «Манчестер Сити» свободным агентом, уже прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт.

Джамал Баптист — воспитанник «Вест Хэма», за первую команду которого сыграл два матча за два сезона. Также полузащитник сыграл в общей сложности 14 матчей и сделал две результативные передачи за юниорские сборные Англии.