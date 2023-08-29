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  4. Бывший хавбек Вест Хэма перешел в Манчестер Сити
Англия
29 августа 2023, 20:02 |
1235
0

Бывший хавбек Вест Хэма перешел в Манчестер Сити

Джамал Баптист в ближайшее время подпишет контракт

29 августа 2023, 20:02 |
1235
0
Бывший хавбек Вест Хэма перешел в Манчестер Сити
Twitter (Фабрицио Романо). Джамал Баптист

Бывший полузащитник «Вест Хэма» Джамал Баптист перешел в «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо.

19-летний Баптист пришел в «Манчестер Сити» свободным агентом, уже прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт.

Джамал Баптист — воспитанник «Вест Хэма», за первую команду которого сыграл два матча за два сезона. Также полузащитник сыграл в общей сложности 14 матчей и сделал две результативные передачи за юниорские сборные Англии.

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Джамал Баптист Манчестер Сити Вест Хэм трансферы АПЛ свободный агент трансферы Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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