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US Open
29 августа 2023, 08:06 | Обновлено 29 августа 2023, 08:54
934
0

Вновь будет первым. Джокович уверенно стартовал на US Open

Серб победил в первом круге турнира

29 августа 2023, 08:06 | Обновлено 29 августа 2023, 08:54
934
0
Вновь будет первым. Джокович уверенно стартовал на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович (№2 ATP) стартовал с победы на Открытом чемпионате США.

Во встрече первого круга он выяснил отношения с французом Александром Мюллером и добился убедительной победы в трех сетах.

US Open. Мужчины, первый круг

Александр Мюллер (Франция) – Новак Джокович (Сербия, 2) – 0:6, 2:6, 3:6

Победа гарантировала Джоковичу возвращение на первое место в мировом рейтинге. Его новая версия, как известно, будет обнародована уже по завершению Открытого чемпионата США. Новак начнет 390-ю неделю в статусе №1 в мире.

Для Новака Джоковича победа над Мюллером на старте турнира серии Grand Slam стала 67-й кряду в первом круге подобных соревнований. Это самая продолжительная серия среди мужчин в Открытую эру.

Во втором круге Джокович встретится с испанцем Бернабе Сапата Миральесом, который в матче первого круга выиграл у Итана Куинна.

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Новак Джокович Александр Мюллер US Open 2023
Источник Sport.ua
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