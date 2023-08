Милан подготовил предложение по трансферу форварда Порту

Итальянский «Милан» готовит предложение по трансферу форварда «Порту» Мехди Тареми, сообщает Фабрицио Романо.

Сумма предложения будет меньше, чем 25 миллионов евро, которые «Порту» хочет получить за 31-летнего иранца. Сам Тареми заинтересован в переходе в «Милан» и уже дал свое согласие на трансфер.

В нынешнем сезоне в составе «Порту» Мехди Тареми сыграл три матча.

AC Milan will present verbal proposal for Mehdi Taremi. No plans to match asking price in excess of €25m but Milan want to try until the end. 🔴⚫️🇮🇷 #ACMilan



Taremi already gave his green light to AC Milan weeks ago and he’s keen on the move — it’s up to FC Porto. pic.twitter.com/DNO2kwRkMD