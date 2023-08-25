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Англия
25 августа 2023, 20:20 |
133
0

Ноттингем Форест близок к подписанию защитника Коринтианса

Мурилло дос Сантос может переехать в Англию

25 августа 2023, 20:20 |
133
0
Ноттингем Форест близок к подписанию защитника Коринтианса
Twitter (Фабрицио Романо). Мурилло дос Сантос

Английский «Ноттингем Форест» близок к подписанию защитника бразильского «Коринтианса» Мурилло дос Сантоса, сообщает Фабрицио Романо.

Переговоры о трансфере 21-летнего Мурилло находятся на заключительной стадии. За трансфер защитника «Ноттингем Форест» заплатит 15 миллионов евро плюс бонусы.

В нынешнем сезоне в составе «Коринтианса» Мурилло дос Сантос в общей сложности сыграл 31 матч и получил семь желтых карточек.

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Источник Фабрицио Романо
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