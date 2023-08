Ноттингем Форест близок к подписанию защитника Коринтианса

Английский «Ноттингем Форест» близок к подписанию защитника бразильского «Коринтианса» Мурилло дос Сантоса, сообщает Фабрицио Романо.

Переговоры о трансфере 21-летнего Мурилло находятся на заключительной стадии. За трансфер защитника «Ноттингем Форест» заплатит 15 миллионов евро плюс бонусы.

В нынешнем сезоне в составе «Коринтианса» Мурилло дос Сантос в общей сложности сыграл 31 матч и получил семь желтых карточек.

Understand Nottingham Forest are now closing in on Murillo deal! Agreement at final stages with Corinthians for talented Brazilian CB 🔴🌳🇧🇷 #NFFC



Told fee will be around €15m package add-ons included.



One more after Andrey Santos. pic.twitter.com/yzT7v5VPaW