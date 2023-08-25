Ноттингем Форест близок к подписанию защитника Коринтианса
Мурилло дос Сантос может переехать в Англию
Английский «Ноттингем Форест» близок к подписанию защитника бразильского «Коринтианса» Мурилло дос Сантоса, сообщает Фабрицио Романо.
Переговоры о трансфере 21-летнего Мурилло находятся на заключительной стадии. За трансфер защитника «Ноттингем Форест» заплатит 15 миллионов евро плюс бонусы.
В нынешнем сезоне в составе «Коринтианса» Мурилло дос Сантос в общей сложности сыграл 31 матч и получил семь желтых карточек.
Understand Nottingham Forest are now closing in on Murillo deal! Agreement at final stages with Corinthians for talented Brazilian CB 🔴🌳🇧🇷 #NFFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2023
Told fee will be around €15m package add-ons included.
One more after Andrey Santos. pic.twitter.com/yzT7v5VPaW
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