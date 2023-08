Брентфорд предложил 40 миллионов за вингера Фиорентины

Английский «Брентфорд» сделал еще одно предложение по поводу вингера «Фиорентины» Николаса Гонсалеса, сообщает Фабрицио Романо.

«Брентфорд» предлагает за аргентинца более 40 миллионов евро, а самому 25-летнему Гонсалесу готов предложить высокую зарплату. Две недели назад «Фиорентина» отклонила первое предложение «Брентфорда».

В нынешнем сезоне Николас Гонсалес в составе «Фиорентины» сыграл один матч, в котором забил один гол.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» интересуется принадлежащим украинскому «Шахтеру» вингером Тете.

EXCL: Brentford have submitted new proposal to Fiorentina for Argentine winger Nico González 🚨🐝🇦🇷



Understand new bid is in excess of €40m package, close to €42/43m — club sources confirm. Huge salary bid to the player.



Fiorentina already rejected opening bid two weeks ago. pic.twitter.com/6evKPay8n2