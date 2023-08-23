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  4. Неожиданный вариант. Бавария нашла вратаря на подмену Нойеру
Германия
23 августа 2023, 11:58 |
1155
1

Неожиданный вариант. Бавария нашла вратаря на подмену Нойеру

Чемпионы Германии хотят подписать Даниэля Переца

23 августа 2023, 11:58 |
1155
1
Неожиданный вариант. Бавария нашла вратаря на подмену Нойеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Перец

В связи с продажей Яна Зоммера в «Интер» и осложнениями в процессе восстановления Мануэля Нойера у «Баварии» возник кадровый дефицит на позиции голкипера.

Чемпионы Германии нашли очень неожиданный вариант решить данную проблему. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» близка к подписанию голкипера «Маккаби» Тель-Авив Даниэля Переца.

Сумма трансфера составит 5 миллионов евро с учетом бонусов. Контракт с 23-летним голкипером, который уже провел один матч за сборную Израиля, будет рассчитан на четыре год – до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Перец провел уже 4 матча в квалификации Лиги конференций и пропустил в них всего 1 гол.

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Бавария Мануэль Нойер Маккаби Тель-Авив Даниэль Перец трансферы трансферы Бундеслиги
Источник Twitter
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Умник
Лунина туда. Ульрайх это кошмар.
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