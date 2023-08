Неожиданный вариант. Бавария нашла вратаря на подмену Нойеру

В связи с продажей Яна Зоммера в «Интер» и осложнениями в процессе восстановления Мануэля Нойера у «Баварии» возник кадровый дефицит на позиции голкипера.

Чемпионы Германии нашли очень неожиданный вариант решить данную проблему. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» близка к подписанию голкипера «Маккаби» Тель-Авив Даниэля Переца.

Сумма трансфера составит 5 миллионов евро с учетом бонусов. Контракт с 23-летним голкипером, который уже провел один матч за сборную Израиля, будет рассчитан на четыре год – до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Перец провел уже 4 матча в квалификации Лиги конференций и пропустил в них всего 1 гол.

❗️ℹ️ Daniel #Peretz: FC Bayern & Maccabi Tel Aviv are close to find an agreement now - after good talks in the last hours.



➡️ Transfer fee: Around €5m with add-ons included

➡️ Contract until 2027 as reported. @SkySportDE 🇮🇱 pic.twitter.com/hjEw4ZLaPu