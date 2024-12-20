19.12.2024 22:00 – FT 0 : 0
Лига конференций20 декабря 2024, 23:27 | Обновлено 20 декабря 2024, 23:53
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Борац Баня-Лука – Омония – 0:0. Попали в 1/16 с трудом. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций
20 декабря 2024, 23:27 | Обновлено 20 декабря 2024, 23:53
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19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Борац Баня-Лука» и «Омония».
Игра проходила на стадионе «Городской» в Баня-Луке и завершилась ничьей со счетом 0:0. «Борац Баня-Лука» и «Омония» прошли в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала).
Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря
«Борац Баня-Лука» – «Омония» – 0:0
Видеообзор матча:
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