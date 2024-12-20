Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борац Баня-Лука – Омония – 0:0. Попали в 1/16 с трудом. Видеообзор матча
Лига конференций
Борац Баня-Лука
19.12.2024 22:00 – FT 0 : 0
Омония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
20 декабря 2024, 23:27 | Обновлено 20 декабря 2024, 23:53
23
0

Борац Баня-Лука – Омония – 0:0. Попали в 1/16 с трудом. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций

20 декабря 2024, 23:27 | Обновлено 20 декабря 2024, 23:53
23
0
Борац Баня-Лука – Омония – 0:0. Попали в 1/16 с трудом. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Борац Баня-Лука» и «Омония».

Игра проходила на стадионе «Городской» в Баня-Луке и завершилась ничьей со счетом 0:0. «Борац Баня-Лука» и «Омония» прошли в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала).

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Борац Баня-Лука» – «Омония» – 0:0

Видеообзор матча:

По теме:
Бавария – РБ Лейпциг – 5:1. Два мегабыстрых мяча. Видео голов и обзор
Вестерло разошелся миром с Мехеленом. Сыграл ли у хозяев Сидорчук?
Верона – Милан – 0:1. Борьба за место в еврокубках. Видео гола и обзор
Борац Баня-Лука Омония Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. И пусть скандалы подождут. Мудрик прилетел в Эр-Рияд на бой Усика
Футбол | 20 декабря 2024, 20:06 10
ФОТО. И пусть скандалы подождут. Мудрик прилетел в Эр-Рияд на бой Усика
ФОТО. И пусть скандалы подождут. Мудрик прилетел в Эр-Рияд на бой Усика

Михаил сделал общий снимок с фанатом-блогером Шарги

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 20 декабря 2024, 22:51 1
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри

Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде

«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
Футбол | 20.12.2024, 09:56
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 20.12.2024, 07:48
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Рекорд Бундеслиги и супергол Киммиха. Бавария поиздевалась над РБ Лейпцигом
Футбол | 20.12.2024, 23:21
Рекорд Бундеслиги и супергол Киммиха. Бавария поиздевалась над РБ Лейпцигом
Рекорд Бундеслиги и супергол Киммиха. Бавария поиздевалась над РБ Лейпцигом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, будут ли у Челси финансовые споры с Мудриком и Шахтером
Стало известно, будут ли у Челси финансовые споры с Мудриком и Шахтером
19.12.2024, 13:18 1
Футбол
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
19.12.2024, 09:01
Бокс
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
19.12.2024, 17:54
Другие виды
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
19.12.2024, 16:58 98
Футбол
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
19.12.2024, 09:15 26
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: «Попадет впросак, проиграет каждый раунд»
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: «Попадет впросак, проиграет каждый раунд»
19.12.2024, 01:26
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
20.12.2024, 05:10
Футбол
УОРРЕН: «Я уверен, что Усик потерял намного больше. Он был травмирован»
УОРРЕН: «Я уверен, что Усик потерял намного больше. Он был травмирован»
20.12.2024, 09:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем