19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Борац Баня-Лука» и «Омония».

Игра проходила на стадионе «Городской» в Баня-Луке и завершилась ничьей со счетом 0:0. «Борац Баня-Лука» и «Омония» прошли в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала).

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Борац Баня-Лука» – «Омония» – 0:0

Видеообзор матча: