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Лига конференций
Ягеллония
19.12.2024 22:00 – FT 0 : 0
Олимпия Любляна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
20 декабря 2024, 23:13 | Обновлено 20 декабря 2024, 23:14
10
0

Ягеллония – Олимпия Любляна – 0:0. Оба в 1/16 финала ЛК. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций

20 декабря 2024, 23:13 | Обновлено 20 декабря 2024, 23:14
10
0
Ягеллония – Олимпия Любляна – 0:0. Оба в 1/16 финала ЛК. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Ягеллония» и «Олимпия Любляна».

Игра проходила на стадионе «Городской» в Белостоке и завершилась ничьей со счетом 0:0. «Ягеллония» и «Олимпия Любляна» прошли в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала).

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Ягеллония» – «Олимпия Любляна» – 0:0

Видеообзор матча:

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Ягеллония Белосток Олимпия Любляна Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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