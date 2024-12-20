19.12.2024 22:00 – FT 0 : 0
Лига конференций20 декабря 2024, 23:13 | Обновлено 20 декабря 2024, 23:14
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Ягеллония – Олимпия Любляна – 0:0. Оба в 1/16 финала ЛК. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций
20 декабря 2024, 23:13 | Обновлено 20 декабря 2024, 23:14
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19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Ягеллония» и «Олимпия Любляна».
Игра проходила на стадионе «Городской» в Белостоке и завершилась ничьей со счетом 0:0. «Ягеллония» и «Олимпия Любляна» прошли в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала).
Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря
«Ягеллония» – «Олимпия Любляна» – 0:0
Видеообзор матча:
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