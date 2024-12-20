19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Ягеллония» и «Олимпия Любляна».

Игра проходила на стадионе «Городской» в Белостоке и завершилась ничьей со счетом 0:0. «Ягеллония» и «Олимпия Любляна» прошли в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала).

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Ягеллония» – «Олимпия Любляна» – 0:0

Видеообзор матча: