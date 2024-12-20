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Лига конференций
Хартс
19.12.2024 22:00 – FT 2 : 2
Петрокуб
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Лига конференций
20 декабря 2024, 23:02 | Обновлено 20 декабря 2024, 23:14
18
0

Хартс – Петрокуб – 2:2. Ничья не помогла. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций

20 декабря 2024, 23:02 | Обновлено 20 декабря 2024, 23:14
18
0
Хартс – Петрокуб – 2:2. Ничья не помогла. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Хартс» и «Петрокуб».

Игра проходила на стадионе «Тайнкасл Парк» в Эдинбурге и завершилась ничьей со счетом 32:2. «Хартс» и «Петрокуб» не прошли в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала). «Хартс» занял 25 место, а «Петрокуб» последнее 36 место.

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Хартс» – «Петрокуб» – 2:2

Голы: Уилсон 64, Спиттал, 70 – Плэтикэ 21, Мудрак, 83

Видеообзор матча:

События матча

83’
ГОЛ ! С пенальти забил Victor Mudrac (Петрокуб).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Blair Spittal (Хартс).
64’
ГОЛ ! Мяч забил James Wilson (Хартс).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Плэтикэ (Петрокуб).
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Хартс Петрокуб Хынчешты Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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