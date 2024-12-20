19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Хартс» и «Петрокуб».

Игра проходила на стадионе «Тайнкасл Парк» в Эдинбурге и завершилась ничьей со счетом 32:2. «Хартс» и «Петрокуб» не прошли в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала). «Хартс» занял 25 место, а «Петрокуб» последнее 36 место.

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Хартс» – «Петрокуб» – 2:2

Голы: Уилсон 64, Спиттал, 70 – Плэтикэ 21, Мудрак, 83

Видеообзор матча: