В Черноморце снова появились задолженности по зарплате

Очередные ее признаки появились еще летом, когда стало известно, что в сезоне-2024/25 футболисты будут играть без премиальных – они были отменены. Однако всего через несколько месяцев, в разгар осенней части нынешнего чемпионата, возникла длительная задержка с выплатой заработной платы.

По информации источников Sport.ua, тогда все члены команды не получили заработанные деньги за сентябрь текущего года. Их было обещано выплатить еще в первой декаде ноября, перед матчем 13-го тура с полтавской «Ворсклой». Однако этого не произошло, после чего долговая тема стала еще более острой, а турнирные результаты «Черноморца», вероятно, не без влияния этой причины, значительно ухудшились. Зарплата за сентябрь все же была выплачена незадолго до завершения осеннего этапа сезона.

На сегодняшний день задолженность ФК «Черноморец» перед командой составляет два месяца.

Ранее сообщалось, что одесский клуб получил трансферный бан на три трансферных периода. Причина та же - задолженности перед футболистами, которые играли в двух прошлых сезонах.