Денег газпрома не хватило: Бешикташ прекратил переговоры с двумя звездами

Турецкий «Бешикташ» на своем официальном сайте объявил о прекращении переговоров с Серхио Рамосом и Андерсоном Талиской. Оба футболиста просили у клуба слишком высокие финансовые условия.

Серхио Рамос находится в статусе свободного агента. Контракт 37-летнего испанца с «ПСЖ» закончился в конце июня 2023 года, но он до сих пор не нашел себе новый клуб. В прошлом сезоне легендарный защитник сыграл 45 матчей, в которых отличился 4 голами и 1 ассистом.

29-летний Андерсон Талиска сейчас играет за саудовский «Аль-Наср». Он уже выступал за «Бешикташ» в сезонах 2016/17 и 2017/18. За это время бразилец провел 80 матчей, забив 37 голов и отдав 14 ассистов.

Напомним, ранее спонсором турецкого «Бешикташа» стал российский газпром.

