Денег газпрома не хватило: Бешикташ прекратил переговоры с двумя звездами
Серхио Рамос и Андерсон Талиска не перейдут в турецкий клуб
Турецкий «Бешикташ» на своем официальном сайте объявил о прекращении переговоров с Серхио Рамосом и Андерсоном Талиской. Оба футболиста просили у клуба слишком высокие финансовые условия.
Серхио Рамос находится в статусе свободного агента. Контракт 37-летнего испанца с «ПСЖ» закончился в конце июня 2023 года, но он до сих пор не нашел себе новый клуб. В прошлом сезоне легендарный защитник сыграл 45 матчей, в которых отличился 4 голами и 1 ассистом.
29-летний Андерсон Талиска сейчас играет за саудовский «Аль-Наср». Он уже выступал за «Бешикташ» в сезонах 2016/17 и 2017/18. За это время бразилец провел 80 матчей, забив 37 голов и отдав 14 ассистов.
Напомним, ранее спонсором турецкого «Бешикташа» стал российский газпром.
Kulübümüzden Açıklama— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 21, 2023
Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:
Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol… pic.twitter.com/9I0JzMvzPB
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Чабан прокомментировал инициативу «Днепра-1»
Sport.ua подводит итоги недели в теннисе