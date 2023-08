Бешикташ близок к подписанию Серхио Рамоса

Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна, турецкий «Бешикташ» близок к подписанию известного центрального защитника Серхио Рамоса.

Испанец сейчас находится в статусе свободного агента по истечении контракта с французским «ПСЖ». В прошлом сезоне он провел 45 матча за «ПСЖ», забил 4 гола и сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось о переходе Рамоса в «Севилью» или «Галатасарай», но эти трансферы не состоялись.

Напомним, что «Бешикташ» будет играть в раунде плей-офф Лиги конференций против киевского «Динамо», первая игра состоится 24 августа.

🚨EXCL: ⚫️⚪️🦅🇪🇸 #SüperLig |



◉ Besiktas is about to beat Galatasaray in the race of Sergio Ramos. Player is on the verge to join Besiktas ‼️



◉ Sergio Ramos camp waiting for final proposal from Besiktas & Ahmed Nur Cebi the president ⏳️ pic.twitter.com/KfBBXoG4go