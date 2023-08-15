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Испания
15 августа 2023, 22:24 | Обновлено 15 августа 2023, 22:25
437
0

Президент Севильи: «Серхио Рамос нам не подходит»

Хосе Кастро не хочет видеть ветерана в команде

15 августа 2023, 22:24 | Обновлено 15 августа 2023, 22:25
437
0
Президент Севильи: «Серхио Рамос нам не подходит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Серхио Рамос остается без клуба после того, как истек его контракт с «ПСЖ». Сам 37-летний ветеран хочет вернуться в свой родной клуб, «Севилью». Однако президент «Севильи» Хосе Кастро в очередной раз резко отверг возможность такого варианта:

«Я не знаю, что тут еще можно сказать. Скажу здесь и сейчас: у нас нет никаких переговоров с Рамосом. Такого варианта никогда не было, потому что он нам не подходит. Серхио Рамос хочет в «Севилью»? А я хочу самолет, давайте его сюда».

Ранее сообщалось о том, что Рамос близок к переходу в «Галатасарай».

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Серхио Рамос Севилья Хосе Кастро
Источник Marca
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