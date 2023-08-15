Президент Севильи: «Серхио Рамос нам не подходит»
Хосе Кастро не хочет видеть ветерана в команде
Серхио Рамос остается без клуба после того, как истек его контракт с «ПСЖ». Сам 37-летний ветеран хочет вернуться в свой родной клуб, «Севилью». Однако президент «Севильи» Хосе Кастро в очередной раз резко отверг возможность такого варианта:
«Я не знаю, что тут еще можно сказать. Скажу здесь и сейчас: у нас нет никаких переговоров с Рамосом. Такого варианта никогда не было, потому что он нам не подходит. Серхио Рамос хочет в «Севилью»? А я хочу самолет, давайте его сюда».
Ранее сообщалось о том, что Рамос близок к переходу в «Галатасарай».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии
Киевляне ведут переговоры по Бителло, но игрок не хочет переезжать в Украину