Хочет домой. Назван приоритетный новый клуб Серхио Рамоса

Защитник Серхио Рамос намерен продолжить карьеру в испанской «Севилье».

Сообщается, что у 37-летнего уроженца Камаса имеется оффер из Саудовской Аравии, но для него является приоритетом подписание контракта с «Севильей». Нервионцы в будущем сезоне будут играть в Лиге чемпионов. И этот факт является для Серхио Рамоса сильным стимулом.

Рамос – воспитанник «Севильи». Ее ряды он покинул в 2005 году, перейдя в мадридский «Реал». Из стана «галактикос» Серхио в 2021 году перешел в «ПСЖ», с которым у него этим летом истек срок действия контракта.

В сезоне-2022/2023 «Севилья» заняла 12-е место в чемпионате Испании, а также выиграла Лигу Европы, обыграв в финале римскую «Рому».