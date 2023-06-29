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Испания
29 июня 2023, 03:57 | Обновлено 29 июня 2023, 04:00
77
0

Хочет домой. Назван приоритетный новый клуб Серхио Рамоса

Испанец настроен на продолжение карьеры на родине

29 июня 2023, 03:57 | Обновлено 29 июня 2023, 04:00
77
0
Хочет домой. Назван приоритетный новый клуб Серхио Рамоса
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Защитник Серхио Рамос намерен продолжить карьеру в испанской «Севилье».

Сообщается, что у 37-летнего уроженца Камаса имеется оффер из Саудовской Аравии, но для него является приоритетом подписание контракта с «Севильей». Нервионцы в будущем сезоне будут играть в Лиге чемпионов. И этот факт является для Серхио Рамоса сильным стимулом.

Рамос – воспитанник «Севильи». Ее ряды он покинул в 2005 году, перейдя в мадридский «Реал». Из стана «галактикос» Серхио в 2021 году перешел в «ПСЖ», с которым у него этим летом истек срок действия контракта.

В сезоне-2022/2023 «Севилья» заняла 12-е место в чемпионате Испании, а также выиграла Лигу Европы, обыграв в финале римскую «Рому».

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Ла Лига Серхио Рамос Севилья
Источник Cadena Ser
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